Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
16:05 (мск), источник: Советский спорт

«В ЦСКА так и не попал: наверху меня отстояли». Умер Виктор Тюменев

В среду на 62-м году ушел из жизни олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира прославленный нападающий Виктор Тюменев. В последнее время он тяжело болел.

Источник: Советский спорт

В последний раз я встретил Тюменева в Лужниках на открытии памятника Валерию Харламову. В конце прошлого года.

— Сбежал из больницы, не мог усидеть, — грустно улыбнулся Тюменев.

Мы привыкли видеть его розовощеким, пышущим энергией и оптимизмом. Теперь перед нами предстал высохший от болезни человек, который перенес несколько сложных операций. Свое 60-летние в июне 2016-го Тюменев отпраздновал тихо, даже буднично, никто из официальных лиц нашего хоккея его не поздравил.

После открытия памятника Легенде № 17 — он всем очень понравился — мы разговорились с Виктором Николаевичем. Я напомнил, как Тюменев дебютировал в сборной СССР.

— Дело было в Кубке вызова-1979, на второй матч Тихонов поставил меня в первой звено, с Михайловым и Петровым. Харламов потянул пах и играть не мог. Мы победили 5:4, и в третьем решающем матче я вышел с Сергеем Макаровым и Иреком Гимаевым. Вы, надеюсь, не забыли тот разгром сборной НХЛ — 6:0?

Тюменев Виктор Николаевич Родился 1 июня 1957 года в Москве. Играл за «Крылья Советов» (1975−1980) и «Спартак» (1980−1990). В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча, забросил 15 шайб. В Суперсерии-1985/86 — знаменитой серии матчей ЦСКА с командами НХЛ — заменил травмированного Игоря Ларионова. Провел пять матчей из шести и сделал пять голевых передач. В 1989—1991 играл за финский ТПС, затем еще 2 сезона провел в финских командах. В сезонах-1997/98 и 1998/99 отыграл по несколько матчей за ЦСКА и «Крылья Советов» соответственно. Олимпийский чемпион 1984, 3-кратный чемпион мира (1982, 1986, 1990), обладатель Кубка вызова 1979 Награжден орденом «Знак Почета» (1982).

Тюменева пригласили в сборную из «Крыльев Советов», переживавших перезагрузку. Вскоре Борис Кулагин позвал его в «Спартак», считавшийся в те годы главным конкурентом ЦСКА.

Звездным часом Тюменева стали Олимпийские игры-1984 в югославском Сараеве. Виктор стал мозговым центром звена с Николаем Дроздецким и Александром Кожевниковым, затмившим первую тройку КЛМ.

Голов Тюменев не забил, зато с его передач Дроздецкий наколотил десяток шайб и был признан лучшим игроком страны в том сезоне.

Тюменев слыл универсалом, в трудный момент Виктор Тихонов пригласил его на ЧМ-1990. Тренер верил в спартаковца, в его опыт и игровую мудрость.

Из Берна сборная СССР вернулась с золотой медалью, третьей для Виктора на чемпионатах мира.

У памятника Харламову мы успели обсудить один гол Тюменева Владиславу Третьяку. В конце чемпионата-1983/84 спартаковец как-то легко перехитрил лучшего вратаря XX века, но красно-белые уступили 2:8.

— И я помню этот гол, — расплылся в улыбке Тюменев. — Поймал на клюшку летевшую шайбу, вывалился один в ноль и развел Третьяка и шайбу по разным сторонам. Но главное в том матче произошло не льду. В перерыве, когда команды шли в раздевалку (а во Дворце спорта «Лужники» этот путь был очень длинным и долгим) сцепились Тихонов и Кулагин. Началась драка. Мы, правда, быстро их разняли. Такое вот у непримиримых Виктора Васильевича и Бориса Павловича было соперничество…

Умер Тюменев в нищете, чуть ли на улице, без денег. Увы, так часто бывает: что имеет не храним, потерявши плачем.

Похоронами знаменитого чемпиона занимается ХК «Спартак». Надеемся, в последний путь Тюменева проводят достойно.

 Дзюбу копируют на Украине (и это опять скандал)
Белорусский зайка: Марадона в Бресте - это чудо, как смешно
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний
У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье. Старт 2-го тура РПЛ
СМИ: Смолов может покинуть «Краснодар»
Пять сюжетов, которые вы пропустили в квалификации Лиги Европы
Кокорин и Жирков не вошли в заявку «Зенита» на Лигу Европы
Тренер «Уфы» — новый Семак? Рассказываем о человеке-загадке РПЛ
IAAF временно отстранила российского прыгуна в высоту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка