Хоккеисты олимпийской сборной России обыграли «Сочи» в матче предсезонного турнира

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (15-я и 37-я минуты), Зият Пайгин (39) и Андрей Чибисов (40). У сочинцев отличились Никита Щитов (2), Станислав Бочаров (10) и Александр Полунин (43).