Хоккеисты олимпийской сборной России обыграли «Сочи» в матче предсезонного турнира
ТАСС, 6 августа. Олимпийская сборная России по хоккею победила «Сочи» со счетом 4:3 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
ТАСС, 6 августа. Олимпийская сборная России по хоккею победила «Сочи» со счетом 4:3 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (15-я и 37-я минуты), Зият Пайгин (39) и Андрей Чибисов (40). У сочинцев отличились Никита Щитов (2), Станислав Бочаров (10) и Александр Полунин (43).
В другом матче игрового дня ярославский «Локомотив» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:0.