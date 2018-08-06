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6 августа, источник: ТАСС

Хоккеисты олимпийской сборной России обыграли «Сочи» в матче предсезонного турнира

ТАСС, 6 августа. Олимпийская сборная России по хоккею победила «Сочи» со счетом 4:3 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (15-я и 37-я минуты), Зият Пайгин (39) и Андрей Чибисов (40). У сочинцев отличились Никита Щитов (2), Станислав Бочаров (10) и Александр Полунин (43).

В другом матче игрового дня ярославский «Локомотив» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:0.

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