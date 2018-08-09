Сборная России U18 по хоккею победила команду США и вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу российских хоккеистов. Заброшенными шайбами в составе команды отметились нападающие Даниил Гущин (13-я и 42-я минуты), Ярослав Лихачев (17), Михаил Абрамов (49) и Василий Подколзин (38, 52), а также защитники Илья Миронов (19) и Роман Бычков (60). У американцев отличись форварды Роберт Мастросимоне (23), Артур Калиев (24) и Сэм Коланджело (29).
Турнир проходит с 7 по 12 августа в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Заняв первое место в группе, сборная России избежала встречи в полуфинале с командой Канады, которая сыграет с американцами. Российские хоккеисты проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдет 11 августа, время начала будет названо позже.
Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.
Всего за время участия сборная СССР/ России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и восемь раз — бронзовые. 21 раз золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы.