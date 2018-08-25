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12:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В Вологодской области появится новый хоккейный клуб — «Металлург»

В Вологодской области появится ещё одна профессиональная хоккейная команда.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ХК «Северсталь» Вадим Германов проявили большой интерес к развитию хоккея в регионе. При их содействии, на базе БУСШ «Олимп хоккейный клуб «Северсталь» организует хоккейную команду для выступлений в Первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги. Называться новый коллектив будет «Металлург».

Команда будет играть в форме похожей на ту, в которой выступает МХК «Алмаз».

Алексей Кознев, директор ХК «Северсталь»: «Создание профессиональной хоккейной команды в Вологодском районе имеет несколько направлений. Безусловно, это социальный вопрос, мы стремимся популяризировать спорт в целом и хоккей в частности в нашей области, чтобы наши дети росли крепкие и здоровые. Появление команды в Майском даст толчок к развитию местных хоккейных школ. В дальнейшем мы хотим улучшать взаимодействие. Рассматриваем вариант создания филиалов хоккейной школы “Северсталь” в области».

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