В Вологодской области появится новый хоккейный клуб — «Металлург»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ХК «Северсталь» Вадим Германов проявили большой интерес к развитию хоккея в регионе. При их содействии, на базе БУСШ «Олимп хоккейный клуб «Северсталь» организует хоккейную команду для выступлений в Первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги. Называться новый коллектив будет «Металлург».

Команда будет играть в форме похожей на ту, в которой выступает МХК «Алмаз».



Алексей Кознев, директор ХК «Северсталь»: «Создание профессиональной хоккейной команды в Вологодском районе имеет несколько направлений. Безусловно, это социальный вопрос, мы стремимся популяризировать спорт в целом и хоккей в частности в нашей области, чтобы наши дети росли крепкие и здоровые. Появление команды в Майском даст толчок к развитию местных хоккейных школ. В дальнейшем мы хотим улучшать взаимодействие. Рассматриваем вариант создания филиалов хоккейной школы “Северсталь” в области».