Молодежная сборная России обыграла чехов на Турнире четырех наций
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Швеции.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Швеции.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов (1-я минута), Егор Филин (28) и Илья Морозов (46).
В заключительном матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Финляндии.