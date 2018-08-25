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16:48 (мск), источник: Р-Спорт

Молодежная сборная России обыграла чехов на Турнире четырех наций

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Швеции.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов (1-я минута), Егор Филин (28) и Илья Морозов (46).

В заключительном матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Финляндии.

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