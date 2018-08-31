Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся

«Аукцион длится до пятого сентября. Старт — два миллиона рублей. Шаг — 50 тысяч. Майка крутая… Сделаем доброе дело», — написал он, добавив, что все вырученные средства будут переданы на благотворительность.
«Уникальная майка в одном экземпляре, эксклюзив», — отметил спортсмен.
На видео стоявший рядом с Ковальчуком Александр Радулов также решил поучаствовать в аукционе, и предложил купить его вставную челюсть за три миллиона рублей.
В марте Ковальчук продал внедорожник BMW Х5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Средства от продажи автомобиля также были направлены на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.