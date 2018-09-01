В Свердловской области открыли ледовую арену площадью 5,2 тыс. кв. м

Арена построена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На строительство ледовой арены было направлено около 300 млн рублей.

«В субботу, в День знаний, в Красноуральске открылась Ледовая арена “Молодость”. Это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, расположенный неподалеку от Дворца спорта и спортивной гостиницы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории находится поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки. «Также в здании ледовой арены оборудован тренажерный зал, зал для занятий общефизической подготовкой и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны…, организована парковка», — сказали в пресс-службе.

Ледовая арена будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания. «В секциях ледовых видов спорта уже записано порядка 700 человек, большинство из них — дети», — передает департамент слова генерального директора «УГМК-Холдинга» Андрея Козицына.