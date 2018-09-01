Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
2.09
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
2.09
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
ХК Динамо
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
14:34 (мск), источник: ТАСС

В Свердловской области открыли ледовую арену площадью 5,2 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м открылась в городе Красноуральск в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Арена построена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На строительство ледовой арены было направлено около 300 млн рублей.

«В субботу, в День знаний, в Красноуральске открылась Ледовая арена “Молодость”. Это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, расположенный неподалеку от Дворца спорта и спортивной гостиницы», — говорится в сообщении.

Читайте также
«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке республики Башкортостан

В пресс-службе добавили, что на территории находится поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки. «Также в здании ледовой арены оборудован тренажерный зал, зал для занятий общефизической подготовкой и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны…, организована парковка», — сказали в пресс-службе.

Ледовая арена будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания. «В секциях ледовых видов спорта уже записано порядка 700 человек, большинство из них — дети», — передает департамент слова генерального директора «УГМК-Холдинга» Андрея Козицына.

При поддержке УГМК ледовые арены также были открыты в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде. В ближайшее время ледовая арена появится в городе Верхняя Пышма.

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Почему распалась лучшая пара российского фигурного катания
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
«Он всегда был максималистом». Черчесову 55 лет
«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь