В Свердловской области открыли ледовую арену площадью 5,2 тыс. кв. м
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м открылась в городе Красноуральск в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м открылась в городе Красноуральск в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в
Арена построена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На строительство ледовой арены было направлено около 300 млн рублей.
«В субботу, в День знаний, в Красноуральске открылась Ледовая арена “Молодость”. Это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, расположенный неподалеку от Дворца спорта и спортивной гостиницы», — говорится в сообщении.
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Ледовая арена будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания. «В секциях ледовых видов спорта уже записано порядка 700 человек, большинство из них — дети», — передает департамент слова генерального директора «УГМК-Холдинга» Андрея Козицына.
При поддержке УГМК ледовые арены также были открыты в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде. В ближайшее время ледовая арена появится в городе Верхняя Пышма.