Путин в указе о награждении иностранных граждан отметил тренера Олега Знарка

Источник: РИА "Новости"

Знарок — заслуженный тренер РФ, главный тренер сборной России по хоккею (2014−2018) и санкт-петербургского ХК СКА (2016−2018). Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014), олимпийскими чемпионами (2018). Награды он удостоен «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея)».

Указ, согласно которому Знарок получил орден Александра Невского, называется «О награждении государственными наградами РФ иностранных граждан». После распада СССР несколько лет Олег Знарок являлся лицом без гражданства, в 1996 году получил гражданство Латвии, однако в 2001-м отказался от него и принял гражданство Германии.