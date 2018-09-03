Путин в указе о награждении иностранных граждан отметил тренера Олега Знарка

Знарок — заслуженный тренер РФ, главный тренер сборной России по хоккею (2014−2018) и санкт-петербургского ХК СКА (2016−2018). Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014), олимпийскими чемпионами (2018). Награды он удостоен «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея)».
Указ, согласно которому Знарок получил орден Александра Невского, называется «О награждении государственными наградами РФ иностранных граждан». После распада СССР несколько лет Олег Знарок являлся лицом без гражданства, в 1996 году получил гражданство Латвии, однако в 2001-м отказался от него и принял гражданство Германии.
Тем же указом награждены еще более десятка человек из разных стран. В их числе — исполнительный директор «Общества по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер (США), главный исполнительный директор компании «Юнилевер» Паулус Герардус Йозефус Мария Полман (Нидерланды), глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан (Иран), председатель правления Объединения соотечественников «Русское содружество» Сергей Проваторов (Украина), генеральный директор нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле (ФРГ).