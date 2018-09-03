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17:19 (мск), источник: ТАСС

Путин в указе о награждении иностранных граждан отметил тренера Олега Знарка

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении хоккейного тренера Олега Знарка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Знарок — заслуженный тренер РФ, главный тренер сборной России по хоккею (2014−2018) и санкт-петербургского ХК СКА (2016−2018). Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014), олимпийскими чемпионами (2018). Награды он удостоен «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея)».

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Указ, согласно которому Знарок получил орден Александра Невского, называется «О награждении государственными наградами РФ иностранных граждан». После распада СССР несколько лет Олег Знарок являлся лицом без гражданства, в 1996 году получил гражданство Латвии, однако в 2001-м отказался от него и принял гражданство Германии.

Тем же указом награждены еще более десятка человек из разных стран. В их числе — исполнительный директор «Общества по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер (США), главный исполнительный директор компании «Юнилевер» Паулус Герардус Йозефус Мария Полман (Нидерланды), глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан (Иран), председатель правления Объединения соотечественников «Русское содружество» Сергей Проваторов (Украина), генеральный директор нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле (ФРГ).

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