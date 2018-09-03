Знарок пять месяцев без работы, но до сих пор получает награды. И снова от президента России
Теперь орден Александра Невского.
Теперь орден Александра Невского.
8 апреля питерский СКА проиграл в шестом матче финала Западной конференции ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. По сути, этот день был последней в тренерской карьере Олега Знарка на данный момент. Да, во время чемпионата мира в Дании Олег Валерьевич числился консультантом сборной России, но для всех было очевидно, что эта должность абсолютно условна.
31 мая специалист, который до этого совмещал посты в национальной команде и самом богатом клубе страны, официально стал безработным. С тех пор Знарок не дал ни одного интервью, а на публике, по большому счету, появился один раз — на концерте «Россия в моем сердце», который состоялся на Манежной площади в конце июля. Там олимпийские чемпионы и их тренер получили перстни за золото Пхенчхана.
Кроме того, Олега Валерьевича иногда можно было увидеть в социальных сетях его дочери Алисы и ее молодого человека, нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
А сегодня, спустя почти пять месяцев после заключительного матча на посту главного тренера СКА, Олега Знарка неожиданно снова наградили. На официальном
Знарок, как гражданин Германии, был удостоен ордена Александра Невского «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане».
Отметим, что помощник Знарка в СКА и сборной России получил аналогичную награду еще в конце июля. В коллекции самого Олега Валерьевича уже есть орден Дружбы и орден Почета.
Артем Гаев