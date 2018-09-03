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19:04 (мск), источник: Sport24

Знарок пять месяцев без работы, но до сих пор получает награды. И снова от президента России

Теперь орден Александра Невского.

Источник: Sport24

8 апреля питерский СКА проиграл в шестом матче финала Западной конференции ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. По сути, этот день был последней в тренерской карьере Олега Знарка на данный момент. Да, во время чемпионата мира в Дании Олег Валерьевич числился консультантом сборной России, но для всех было очевидно, что эта должность абсолютно условна.

31 мая специалист, который до этого совмещал посты в национальной команде и самом богатом клубе страны, официально стал безработным. С тех пор Знарок не дал ни одного интервью, а на публике, по большому счету, появился один раз — на концерте «Россия в моем сердце», который состоялся на Манежной площади в конце июля. Там олимпийские чемпионы и их тренер получили перстни за золото Пхенчхана.

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Кроме того, Олега Валерьевича иногда можно было увидеть в социальных сетях его дочери Алисы и ее молодого человека, нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

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А сегодня, спустя почти пять месяцев после заключительного матча на посту главного тренера СКА, Олега Знарка неожиданно снова наградили. На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами РФ иностранных граждан.

Знарок, как гражданин Германии, был удостоен ордена Александра Невского «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане».

Отметим, что помощник Знарка в СКА и сборной России получил аналогичную награду еще в конце июля. В коллекции самого Олега Валерьевича уже есть орден Дружбы и орден Почета.

Артем Гаев

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