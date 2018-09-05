Канадская хоккеистка из женской НХЛ будет играть в России. Ее подписал клуб с Крайнего Севера
Знакомьтесь, Татьяна Рафтер.
Знакомьтесь, Татьяна Рафтер.
В КХЛ периодически приезжают хоккеисты с опытом игры НХЛ. Да, в большинстве случав это люди, пик карьеры которых уже далеко позади, или те, кто никогда не был в сильнейшей лиге мира на первых ролях. Но маршрутом Северная Америка — Россия в мужском хоккее уже никого не удивишь.
Другое дело хоккей женский. Уровень российской ЖХЛ пока сильно не дотягивает до женской НХЛ, подтверждение этому мы получаем на каждом чемпионате мира и Олимпийских играх. Поэтому, задача заманить в нашу страну североамериканскую хоккеистку на пике карьеры до недавнего времени казалась невыполнимой. Но этот стереотип клуб «Арктик-Университет» из города Ухта. В конце августа команда с Крайнего Севера объявила о подписании контракта с канадкой Татьяной Рафтер.
Рафтер — 26 лет, она играет в нападении. В 2013- м девушка выигрывала золото Всемирной Универсиады, на университетском уровне она также признавалась игроком года. Последние три сезона перед переездом в Россию девушка провела в составе двух клубов женской НХЛ — «Баффало Бьютс» и «Нью-Йорк Риветерс». В первой команде в Татьяну верили не особо, зато после переезда в
«По сути, за первый месяц в составе “Риветерс” я получила больше айстайма, чем за весь сезон в “Баффало”. Я не хочу говорить ничего плохого о предыдущем клубе, но мне трудно находиться в ситуации, когда я практически не могу оказывать влияние на игру. К тому же, в “Нью-Йорке” я почувствовала положительное влияние абсолютно от всех — партнеров по команде, тренеров и работников клуба», — делилась впечатлениями Рафтер, которая в России, скорее всего, будет получать столько игрового времени, сколько захочет.
Североамериканские журналисты год назад говорили о Татьяне, как об «одной из самых ярких личностей в женской НХЛ», они отмечали ее «игровой энтузиазм и открытость перед поклонниками» — два важных компонента, которые делали канадку одной из звезд лиги. Сама хоккеистка так описывала свои «ключи к успеху»:
Нехитрые правила помогли Рафтер этой весной впервые в карьере выиграть Кубок Исобель — женский аналог Кубка Стэнли. По иронии судьбы в финале «Нью-Йорк» обыграл бывшую команду Татьяны «Баффало».
Рафтер очень активна в социальных сетях: там можно увидеть всю ее жизнь — от ежедневных и очень убойных тренировок до спокойного отдыха на пляже.
И еще один факт — в декабре 2015-го Татьяна и ее брат Мэверик организовали сбор средств для хоккеиста Брэйдена Петтингера, который был парализован в матче юниорского лиги. Для помощи молодому игроку был проведен благотворительный матч. Кажется, эта девушка успевает абсолютно все.
Осталось ответить только на один вопрос: зачем Рафтер бросила все и решила продолжить карьеру по другую сторону океана? Об этом лучше поинтересоваться у самой спортсменки, но, кажется, она просто бросила очередной вызов самой себе. Кстати, сильно переживать за Татьяну не стоит — долго находиться на Крайнем Севере ей не придется. В ноябре «Арктик-Университет» получит новое название — СК «Горный», и переедет в
Артем Гаев