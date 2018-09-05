Новая ледовая арена за 350 млн рублей открылась в Свердловской области

«Строительство новой ледовой арены в Верхней Пышме велось в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании, по которому только в этом году уже были открыты пять таких спортивных комплексов — в Екатеринбурге, Реже, Кировграде, Ревде и Красноуральске. Общая стоимость проекта составила 350 млн рублей», — говорится в сообщении.

В состав арены входят ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, учебные кабинеты, раздевалки, душевые и сушильные.

Планируется, что в 2019 году рядом с ледовой ареной появится вторая очередь спорткомплекса с малой ледовой ареной.