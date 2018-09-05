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14:50 (мск), источник: ТАСС

Новая ледовая арена за 350 млн рублей открылась в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Новая ледовая арена стоимостью 350 млн рублей открылась в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства области.

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«Строительство новой ледовой арены в Верхней Пышме велось в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании, по которому только в этом году уже были открыты пять таких спортивных комплексов — в Екатеринбурге, Реже, Кировграде, Ревде и Красноуральске. Общая стоимость проекта составила 350 млн рублей», — говорится в сообщении.

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В состав арены входят ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, учебные кабинеты, раздевалки, душевые и сушильные.

Планируется, что в 2019 году рядом с ледовой ареной появится вторая очередь спорткомплекса с малой ледовой ареной.

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