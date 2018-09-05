Новая ледовая арена за 350 млн рублей открылась в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Новая ледовая арена стоимостью 350 млн рублей открылась в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщается в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Новая ледовая арена стоимостью 350 млн рублей открылась в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщается в
«Строительство новой ледовой арены в Верхней Пышме велось в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Уральской
В состав арены входят ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, учебные кабинеты, раздевалки, душевые и сушильные.
Планируется, что в 2019 году рядом с ледовой ареной появится вторая очередь спорткомплекса с малой ледовой ареной.
Президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.