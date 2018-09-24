Худшая команда России набрала первое очко за 148 матчей. Бомбическая история из женского хоккея
Они ждали этого дня почти пять лет.
Они ждали этого дня почти пять лет.
Худшая команда Континентальной хоккейной лиги прямо сейчас — новосибирская «Сибирь». Клуб, который за последние несколько сезонов зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка, проиграл девять стартовых матчей регулярного чемпионата. Хуже сезон в КХЛ начинал только подольский «Витязь», который сгорел в десяти первых играх, но у новосибирцев есть все шансы повторить и побить рекорд подмосковного клуба — впереди их ждут встречи с «Ак Барсом» и СКА.
Эта история началась 14 октября 2013 года, когда хоккеистки СКСО на своей площадке играли с подмосковной «Кометой». Матч затянулся до серии буллитов, в которой клуб из Свердловской области праздновал победу. Кто бы тогда мог подумать, что следующего набранного очка СКСО придется ждать почти 5 лет.
Статистика любого из четырех последних сезонов этой команды выглядит просто ужасающе. Например, в прошлом чемпионате девушки забросили 34 шайбы, а пропустили 192. И, естественно, ни разу не победили и даже не добрались до овертайма.
А 100-е поражение в основное время подряд СКСО потерпел в ноябре 2016-го. Юбилей клуб встретил, как положено — поражением от «Динамо» из
Зато теперь 23 сентября 2018 года навсегда войдет в истории Сборной Свердловской области по хоккею. В этот день в Ухте девушки играли с СК «Горный». Гости образцово провели 58 минут этого матча — они вели со счетом 3:1. Но за оставшееся время СКСО позволил сопернику отыграться. Хорошо, что счет стал равным всего за 12 секунд до конца основного времени — шанса пропустить еще и продлить свою невероятную серию у самой неудачливой команды страны уже не было.
Овертайм закончился без заброшенных шайб, а вот в серии буллитов точнее оказались хоккеистки СК «Горный». Первое очко за 148 матчей Сборная Свердловской области по хоккею набрала, а вот первой победы ей придется подождать еще.
Я испытываю двоякие ощущения. Вроде и радость от того, что взяли первое очко за такое долгое время, но и очень обидно, что не удалось выиграть матч… Пустили шайбы в последние минуты, и это очень досадно. Спасибо большое нашему тренеру, который в нас столько вкладывает и верит в нас. Заработанное очко — это его большая заслуга.