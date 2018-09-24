Худшая команда России набрала первое очко за 148 матчей. Бомбическая история из женского хоккея

Источник: Sport24

Худшая команда Континентальной хоккейной лиги прямо сейчас — новосибирская «Сибирь». Клуб, который за последние несколько сезонов зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка, проиграл девять стартовых матчей регулярного чемпионата. Хуже сезон в КХЛ начинал только подольский «Витязь», который сгорел в десяти первых играх, но у новосибирцев есть все шансы повторить и побить рекорд подмосковного клуба — впереди их ждут встречи с «Ак Барсом» и СКА.

Результаты «Сибири» выглядят катастрофой, но только для тех, кто не знаком с командой СКСО (Сборная Свердловской области по хоккею), выступающей в Женской хоккейной лиге. Коллектив этот уникальный — до вчерашнего дня он не набирал очков на протяжении 147 (!) матчей.

Эта история началась 14 октября 2013 года, когда хоккеистки СКСО на своей площадке играли с подмосковной «Кометой». Матч затянулся до серии буллитов, в которой клуб из Свердловской области праздновал победу. Кто бы тогда мог подумать, что следующего набранного очка СКСО придется ждать почти 5 лет.

Статистика любого из четырех последних сезонов этой команды выглядит просто ужасающе. Например, в прошлом чемпионате девушки забросили 34 шайбы, а пропустили 192. И, естественно, ни разу не победили и даже не добрались до овертайма.

А 100-е поражение в основное время подряд СКСО потерпел в ноябре 2016-го. Юбилей клуб встретил, как положено — поражением от «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 0:12.

Зато теперь 23 сентября 2018 года навсегда войдет в истории Сборной Свердловской области по хоккею. В этот день в Ухте девушки играли с СК «Горный». Гости образцово провели 58 минут этого матча — они вели со счетом 3:1. Но за оставшееся время СКСО позволил сопернику отыграться. Хорошо, что счет стал равным всего за 12 секунд до конца основного времени — шанса пропустить еще и продлить свою невероятную серию у самой неудачливой команды страны уже не было.

Овертайм закончился без заброшенных шайб, а вот в серии буллитов точнее оказались хоккеистки СК «Горный». Первое очко за 148 матчей Сборная Свердловской области по хоккею набрала, а вот первой победы ей придется подождать еще.