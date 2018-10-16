Сергей Орешкин возглавил питерское «Динамо», Айван Занатта — в помощниках
Главным тренером «Динамо Санкт-Петербург» назначен Сергей Орешкин — известный по своей работе в московском «Динамо» специалист, информирует официальный сайт клуба.
Главным тренером «Динамо Санкт-Петербург» назначен Сергей Орешкин — известный по своей работе в московском «Динамо» специалист, информирует официальный сайт клуба.
Леонид Тамбиев покидает клуб. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
С 2011 года Орешкин работал в системе столичного клуба, возглавляя команды в Молодёжной и в Высшей хоккейных лигах. В сезоне-2015/16 Орешкин в качестве рулевого вывел московских динамовцев в
В 2017 году Сергей Орешкин вошёл в тренерский штаб системы ХК «Динамо Санкт-Петербург», будучи