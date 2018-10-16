Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз4
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс7
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз4
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Джерси Дэвилз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
17.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
17.10
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
8Емельяненко побил американца
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Орешкин возглавил питерское «Динамо», Айван Занатта — в помощниках

Главным тренером «Динамо Санкт-Петербург» назначен Сергей Орешкин — известный по своей работе в московском «Динамо» специалист, информирует официальный сайт клуба.

Наверх

Леонид Тамбиев покидает клуб. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

С 2011 года Орешкин работал в системе столичного клуба, возглавляя команды в Молодёжной и в Высшей хоккейных лигах. В сезоне-2015/16 Орешкин в качестве рулевого вывел московских динамовцев в плей-офф КХЛ, где в полуфинале Западной конференции команда уступила петербургскому СКА.

В 2017 году Сергей Орешкин вошёл в тренерский штаб системы ХК «Динамо Санкт-Петербург», будучи тренером-консультантом, а затем возглавив молодёжную команду клуба. Под его руководством молодежка «Динамо» в минувшем сезоне одолела действующего чемпиона МХЛ — «Красную Армию» в первом раунде плей-офф. А с начала сезона-2018/19 Сергей Юрьевич возглавлял динамовскую молодёжь и добился девяти побед в 17 матчах с молодым коллективом. Помощником Орешкина будет хорошо известный петербургским болельщикам по работе в СКА канадский специалист Айван Занатта.

 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Самые красивые теннисистки приехали в Москву!
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени
Нурмагомедов раскрыл финансовые аппетиты. Америка в шоке
Тайна биатлонистки Дальмайер: реальная болезнь или заговор?
Ковальчук наказал нового короля НХЛ, но «Лос-Анджелес» проиграл
СМИ: «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита»
Кошмарный матч Радулова. «Даллас» без шансов проиграл
Стало известно название клуба, предложившего Болту контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь