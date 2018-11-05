Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ3
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава СенаторзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Баффало Сэйбрз1
Все события
Фоторепортажи
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
13:36 (мск), источник: Sport24

Дети-инвалиды из России выиграли хоккейный турнир, разгромив США и Канаду. Настоящие герои

За них болели Дацюк, Гусев и Панарин.

Наверх
Источник: Sport24

В конце прошлой недели в канадском городе Брамптон прошел турнир по следж-хоккею Cruisers Cup-2018. В крупнейших международных соревнованиях приняла участие сборная российской Детской следж-хоккейной лиги и 5 североамериканских команд.

Юных российских хоккеистов в Канаду провожал двукратный олимпйиский чемпион Борис Михайлов.

Во время загрузки произошла ошибка.

А видеообращение к ним записали звезды российского хоккея — Павел Дацюк, Никита Гусев, Семен Варламов и Надежда Морозова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следж-хоккей— командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Уже в Северной Америке ребята встретились с русскими игроками «Даллас Старз» Антоном Худобиным и Валерием Ничушкиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

И получили напутствие от форварда «Коламбуса» Артемия Панарина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поддержка кумиров помогла российским ребятам стать победителями престижного турнира. На групповом этапе они разгромили трех соперников с общим счетом 26−5, в полуфинале обыграли команду из Баффало — 6:3, а в финале уверенно разобрались с монреальскими «Пиратами» — 8:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионам вручили золотые медали и кубок. Эти мальчишки и девчонки — настоящие герои!

Во время загрузки произошла ошибка.

В России следж-хоккей развивается в семи городах — в составе чемпионской сборной были ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Красноярска и Чебоксар.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Почему у худой девушки такая огромная грудь?» Самая горячая журналистка КХЛ ответила поклоннику
Слуцкий оскорбил президента своего клуба в интервью. Он перепутал два английских слова
Черчесов объявил состав сборной на матчи с Германией и Швецией
В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара
«Реал» подпишет спонсорский контракт на 1,1 миллиарда евро
«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин
«Оренбург» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Флойд Мэйуэзер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь