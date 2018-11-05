Дети-инвалиды из России выиграли хоккейный турнир, разгромив США и Канаду. Настоящие герои
За них болели Дацюк, Гусев и Панарин.
За них болели Дацюк, Гусев и Панарин.
В конце прошлой недели в канадском городе Брамптон прошел турнир по
Юных российских хоккеистов в Канаду провожал двукратный олимпйиский чемпион Борис Михайлов.
А видеообращение к ним записали звезды российского хоккея — Павел Дацюк, Никита Гусев, Семен Варламов и Надежда Морозова.
Следж-хоккей— командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.
Следж-хоккейвходит в программу зимних Паралимпийских игр.
Уже в Северной Америке ребята встретились с русскими игроками «Даллас Старз» Антоном Худобиным и Валерием Ничушкиным.
И получили напутствие от форварда «Коламбуса» Артемия Панарина.
Поддержка кумиров помогла российским ребятам стать победителями престижного турнира. На групповом этапе они разгромили трех соперников с общим счетом 26−5, в полуфинале обыграли команду из Баффало — 6:3, а в финале уверенно разобрались с монреальскими «Пиратами» — 8:4.
Чемпионам вручили золотые медали и кубок. Эти мальчишки и девчонки — настоящие герои!
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