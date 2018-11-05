Дети-инвалиды из России выиграли хоккейный турнир, разгромив США и Канаду. Настоящие герои

Следж-хоккей— командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.