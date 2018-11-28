«Не в моих принципах обманывать людей, чтобы получить деньги». Эксклюзивное интервью Олега Знарка

— В чем
— Моя задача — помогать молодежи, работать с ней. Консультировать в плане подготовки внутри штаба сборной. По большей части буду работать с олимпийской, молодежной и юниорской сборными. Сейчас молодежке предстоит участие в чемпионате мира. Так что я сажусь с ними на сборы. Будем общаться с Валерием Брагиным, с Юрием Бабенко, да и уже общаемся, обсуждаем. И не только с ними, но и с другими тренерами и членами штаба сборной.
— А в Ванкувер поедете?
— Скорее всего, да.
— Теперь, по крайней мере, у вас будет реальная работа. Не такая, как весной.
— У меня сейчас есть свободное время. И работа в сборных мне интересна. А кидаться посреди сезона в
— В сборной Латвии.
— И это тоже было интересно.
— Но вы же попытаетесь найти себе клуб?
— Не знаю, что будет в следующем сезоне, но в принципе мне все равно хочется работать в КХЛ.
— А к вам только минское и московское «Динамо» обращались? Или был еще
— Зачем мне говорить, кто и что предлагал? Зачем подставлять людей, которым я отказал? Буквально вчера ко мне обращались из одного клуба. Но обманывать людей, чтобы просто получить деньги — это запросто, но не в моих принципах, и мне хочется
— Вы будете отталкиваться от возможностей клуба и его финансовой состоятельности?
— Начинал же я с ХК МВД. Ничего страшного в этом не было и нет. Но в любом случае хочется не просто залезать в восьмерку. Хочется бороться за кубок.
— Вам важно, чтобы решения в клубе по составу и работе на рынке согласовывались с вами?
— Так всегда везде и было. И это же разумно.
— Не везде и не всегда.
— Каждый решает свои задачи
— А где хотели бы работать — на «Востоке» или на «Западе»?
— Да подождите вы. Куда вы торопитесь? Это вообще не важно. Сейчас мне важна молодежка. А когда будет что обсудить на эту тему — обсудим.