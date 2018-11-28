«Не в моих принципах обманывать людей, чтобы получить деньги». Эксклюзивное интервью Олега Знарка

Источник: Спорт-Экспресс

— В чем все-таки заключается суть вашей работы на новой должности — консультанта штаба сборной России?

— Моя задача — помогать молодежи, работать с ней. Консультировать в плане подготовки внутри штаба сборной. По большей части буду работать с олимпийской, молодежной и юниорской сборными. Сейчас молодежке предстоит участие в чемпионате мира. Так что я сажусь с ними на сборы. Будем общаться с Валерием Брагиным, с Юрием Бабенко, да и уже общаемся, обсуждаем. И не только с ними, но и с другими тренерами и членами штаба сборной.

— А в Ванкувер поедете?

— Скорее всего, да.

— Теперь, по крайней мере, у вас будет реальная работа. Не такая, как весной.

— У меня сейчас есть свободное время. И работа в сборных мне интересна. А кидаться посреди сезона в какой-то клуб — смысла никакого я не вижу. Чтобы кого-то обмануть? Я не хочу этим заниматься. Потому что ничего ты не сделаешь ни с какой командой, приняв ее посреди сезона за два месяца до начала плей-офф. Это ясно. А с молодежью — действительно интересно поработать. Съездить на молодежный чемпионат мира, на сборах с ними посидеть, чем-то помочь, поспособствовать развитию молодых — это здорово. Такой новый для меня опыт, хотя раньше — давно дело было — я работал с молодежью. С этого начинал.

— В сборной Латвии.

— И это тоже было интересно.

— Но вы же попытаетесь найти себе клуб?

— Не знаю, что будет в следующем сезоне, но в принципе мне все равно хочется работать в КХЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/owThi7odKhY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А к вам только минское и московское «Динамо» обращались? Или был еще кто-то?

— Зачем мне говорить, кто и что предлагал? Зачем подставлять людей, которым я отказал? Буквально вчера ко мне обращались из одного клуба. Но обманывать людей, чтобы просто получить деньги — это запросто, но не в моих принципах, и мне хочется чего-то большего. Хочется не просто выхода в плей-офф, а хочется борьбы за Кубок Гагарина. И у меня есть простой подход, как у всех старых тренеров. Ну, может, не у всех, но у меня такой — на живое место не идти. Это вообще не приветствуется. Чисто по-человечески это неправильно. Как бы я к кому ни относился.

— Вы будете отталкиваться от возможностей клуба и его финансовой состоятельности?

— Начинал же я с ХК МВД. Ничего страшного в этом не было и нет. Но в любом случае хочется не просто залезать в восьмерку. Хочется бороться за кубок.

— Вам важно, чтобы решения в клубе по составу и работе на рынке согласовывались с вами?

— Так всегда везде и было. И это же разумно.

— Не везде и не всегда.

— Каждый решает свои задачи по-своему.

— А где хотели бы работать — на «Востоке» или на «Западе»?