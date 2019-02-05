Юниорская сборная России победила команду Швеции на Турнире пяти наций
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) победила команду Швеции на Турнире пяти наций в Сочи.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) победила команду Швеции на Турнире пяти наций в Сочи.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной России.
В следующем матче турнира сборная России в среду сыграет с командой Чехии.