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21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Юниорская сборная России победила команду Швеции на Турнире пяти наций

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) победила команду Швеции на Турнире пяти наций в Сочи.

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной России.

В следующем матче турнира сборная России в среду сыграет с командой Чехии.

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