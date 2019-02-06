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18:50 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский чемпион Борис Александров будет включен в Зал славы IIHF

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР Борис Александров станет первым представителем Казахстана, включенным в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.

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Александров — советский и казахстанский хоккеист, мастер спорта СССР международного класса (1976), заслуженный тренер республики Казахстан. В бытность игроком выступал за команды «Торпедо» (Усть-Каменогорск), московские ЦСКА и «Спартак», СКА МВО (Калинин). Будучи тренером Александров возглавлял «Торпедо» (Усть-Каменогорск), воспитанником которого являлся, и сборную Казахстана. В 2002 году Александров погиб в ДТП в возрасте 46 лет.

«У каждой нации, играющей в хоккей, есть свой герой, а у Казахстана есть своя большая звезда катка — Борис Александров. Но даже после его преждевременной кончины в автомобильной аварии в возрасте 46 лет мы все еще можем говорить о его подвигах в качестве тренера сборной», — говорится в сообщении IIHF.

Также в Зал славы войдут двукратный олимпийский чемпион швед Йорген Йонссон, чемпионы мира словаки Зигмунд Палффи и Мирослав Шатан. Приз Ричарда «Биби» Торриани за выдающуюся карьеру в «нетоповых хоккейных странах» получит болгарин Константин Михайлов.

Церемония включения в Зал славы состоится 26 мая в Братиславе (Словакия).

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