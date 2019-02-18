Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

Ранее 10 декабря сообщалось, что игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС. Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена.