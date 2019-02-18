Федерация хоккея России планирует создать специальную лигу для игроков 15−17 лет

«ФХР не первый год озабочена отъездом игроков в юниорские лиги Северной Америки, — говорится в сообщении организации. — В среднем за сезон из России уезжает около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года, при этом основная масса переходов происходит именно в 15−17 лет. Отъезд за рубеж в этом возрасте негативно сказывается на развитии российского хоккея. Больше половины уехавших игроков либо заканчивают с хоккеем, либо теряют свои навыки и при возвращении в Россию уже не выходят на прежний уровень».