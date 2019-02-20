Клуб из Узбекистана может появиться в этом году в ВХЛ
ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году, заявил президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов.
ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году, заявил президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов.
«Важным шагом на пути интеграции в большой мировой хоккей будет создание национального клуба и его участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ), возможно, уже в этом году», — сказал Фазылов в интервью национальному информационному агентству УзА. Он отметил, что опыт будущего участия узбекистанского клуба в ВХЛ может стать неоценимым, «если мы примем решение начать выступление в сильнейшей лиге континента — КХЛ».
В ВХЛ в текущем сезоне выступают 29 клубов: 25 российских, два казахстанских и два китайских.
Президент ФХУ сообщил, что до 1 апреля Узбекистан планирует подать заявку на вступление в Международную федерацию хоккея (IIHF). «Мы рассчитываем, что это произойдет на ежегодном конгрессе в Словакии в мае этого года», — отметил Фазылов.
«К настоящему моменту нами проделана определенная работа в отношении минимальных квалификационных требований, предъявляемых к
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По данным федерации, на стадии завершения строительство первого профессионального ледового дворца Humo Arena в столице Узбекистана, стартуют также проекты по строительству современных ледовых площадок в регионах страны.