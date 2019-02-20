Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь2
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь6
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Слован
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Барыс0
Хоккей. НХЛ
21.02
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21.02
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ2
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис БлюзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд0
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Все события
Фоторепортажи
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
16:36 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб из Узбекистана может появиться в этом году в ВХЛ

ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году, заявил президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов.

Наверх

«Важным шагом на пути интеграции в большой мировой хоккей будет создание национального клуба и его участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ), возможно, уже в этом году», — сказал Фазылов в интервью национальному информационному агентству УзА. Он отметил, что опыт будущего участия узбекистанского клуба в ВХЛ может стать неоценимым, «если мы примем решение начать выступление в сильнейшей лиге континента — КХЛ».

В ВХЛ в текущем сезоне выступают 29 клубов: 25 российских, два казахстанских и два китайских.

Президент ФХУ сообщил, что до 1 апреля Узбекистан планирует подать заявку на вступление в Международную федерацию хоккея (IIHF). «Мы рассчитываем, что это произойдет на ежегодном конгрессе в Словакии в мае этого года», — отметил Фазылов.

«К настоящему моменту нами проделана определенная работа в отношении минимальных квалификационных требований, предъявляемых к странам-кандидатам на вступление в IIHF, и мы удовлетворяем практически всем из них», — считает президент федерации.

Накануне пресс-служба ФХУ сообщила, что по итогам переговоров Фазылова с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ в Ташкенте.

По данным федерации, на стадии завершения строительство первого профессионального ледового дворца Humo Arena в столице Узбекистана, стартуют также проекты по строительству современных ледовых площадок в регионах страны.

 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Известный тренер объяснила причины неудач Медведевой
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»?
Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле
Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Россия vs Норвегия: снежные войны на ЧМ по лыжным видам спорта
Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России (фото)
Венгер провел встречу с президентом «ПСЖ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь