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10:57 (мск), источник: ТАСС

Голодец: Программа ФХР по развитию детского хоккея является эффективной

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Программа Федерации хоккея России (ФХР) по развитию детского спорта является эффективной и позволяет детям за считанные месяцы уверенно стоять на коньках. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Источник: РИА "Новости"

«Федерация хоккея России инициировала и разработала программу для самых маленьких — начало хоккейных занятий, — сказала вице-премьер. — Это очень эффективная программа. Я видела, как маленькие мальчики тренируются по этой программе, там есть специальные тренажеры. Мальчишки встают и хорошо владеют коньком буквально за считанные месяцы, а дальше уже идет хорошая наработка».

Голодец добавила, что ФХР является одной из самых перспективных федераций в стране.

Масштабная презентация программы «Красная машина» состоялась в образовательном центре «Сириус» в Сочи в августе 2018 года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран — Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа (разработка завершится в мае-июне 2019 года) будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет. Концепция подготовки спортивного резерва была утверждена решением правительства и опубликована 22 октября 2018 года.

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