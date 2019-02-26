Голодец: Программа ФХР по развитию детского хоккея является эффективной

«Федерация хоккея России инициировала и разработала программу для самых маленьких — начало хоккейных занятий, — сказала вице-премьер. — Это очень эффективная программа. Я видела, как маленькие мальчики тренируются по этой программе, там есть специальные тренажеры. Мальчишки встают и хорошо владеют коньком буквально за считанные месяцы, а дальше уже идет хорошая наработка».
Голодец добавила, что ФХР является одной из самых перспективных федераций в стране.
Масштабная презентация программы «Красная машина» состоялась в образовательном центре «Сириус» в Сочи в августе 2018 года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран — Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа (разработка завершится в мае-июне 2019 года) будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет. Концепция подготовки спортивного резерва была утверждена решением правительства и опубликована 22 октября 2018 года.