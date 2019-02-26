Голодец: Программа ФХР по развитию детского хоккея является эффективной

Источник: РИА "Новости"

«Федерация хоккея России инициировала и разработала программу для самых маленьких — начало хоккейных занятий, — сказала вице-премьер. — Это очень эффективная программа. Я видела, как маленькие мальчики тренируются по этой программе, там есть специальные тренажеры. Мальчишки встают и хорошо владеют коньком буквально за считанные месяцы, а дальше уже идет хорошая наработка».

Голодец добавила, что ФХР является одной из самых перспективных федераций в стране.