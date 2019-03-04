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22:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массовая драка в матче ВХЛ (видео)

В матче плей-офф ВХЛ «Рязань» — «Рубин» (0:2) между игроками команд произошла массовая драка. Это произошло за 10 секунд до окончания времени игры.

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Вратарь «Рязани» и молодежной сборной России Петр Кочетков долгое время не мог смениться на шестого полевого игрока, а после того, как это все же произошло, «Рубин» провел вторую шайбу.

После этого арбитры удалили вратаря, спорившего с ними, а затем завязалась массовая драка. После ее окончания участники драки также получили штрафы. «Рязань» после этой игры вылетела из плей-офф.

Видео опубликовано на официальном аккаунте ВХЛ в Youtube. События начинаются примерно с отметки 2.43.00 на таймере.

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