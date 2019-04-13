«Локо» победил «Авто» и повел 2−0 в финальной серии плей-офф МХЛ

Игра, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Локо» шайбы забросили Данила Дяденькин (29-я минута), Антон Малышев (41) и Владислав Рыбаков (57). У «Авто» отличились Илья Захаров (31) и Владимир Кузнецов (38).