В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков

Новосибирский хоккеист Дмитрий Набоков скончался на 42 году жизни после тяжелой болезни. Спортсмен играл к хоккейном клубе «Сибирь» в сезонах 2002/2003 и 2006/2007.

Дмитрий Набоков в 1993 году выступал за московские «Крылья советов». Спустя три года он играл в ХК «Чикаго Блэк Хоукс» в Чикаго, затем — в клубе «Регина Пэтс», выступавшим в WHL. К сентябрю 1997 года Дмитрий Набоков считался основным игроком НХЛ.