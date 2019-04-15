Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
16.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Все события
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку в АПЛ
8Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
13:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков

Спортсмен скончался на 42 году жизни после тяжелой болезни, сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Наверх
Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский хоккеист Дмитрий Набоков скончался на 42 году жизни после тяжелой болезни. Спортсмен играл к хоккейном клубе «Сибирь» в сезонах 2002/2003 и 2006/2007.

Дмитрий Набоков в 1993 году выступал за московские «Крылья советов». Спустя три года он играл в ХК «Чикаго Блэк Хоукс» в Чикаго, затем — в клубе «Регина Пэтс», выступавшим в WHL. К сентябрю 1997 года Дмитрий Набоков считался основным игроком НХЛ.

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
В Новосибирском зоопарке впервые показали новорожденных медвежат
Лучше не стало: кто позорит «Спартак»
Великий норвежец попрощался с лыжами, устроив пьяную тусовку
Олимпиада ценой в карьеру: почему сломалась Липницкая
«Гламурные парни не хотят работать». Почему проигрывает «Тампа»
«Пока он нам не нужен». Что ждет Гусева в «Вегасе»
«Реал» определился с приоритетной целью в летнее окно
Бьорндален призвал Логинова объясниться за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь