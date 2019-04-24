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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили екатеринбургский «Авто» в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.

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Решающая игра противостояния прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил на 24-й минуте Максим Денежкин.

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу ярославской команды. Ранее «Локо» выигрывал Кубок Харламова в 2016 и 2018 годах.

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