«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили екатеринбургский «Авто» в седьмом матче финальной серии
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили екатеринбургский «Авто» в седьмом матче финальной серии
Решающая игра противостояния прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил на 24-й минуте Максим Денежкин.
Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу ярославской команды. Ранее «Локо» выигрывал Кубок Харламова в 2016 и 2018 годах.