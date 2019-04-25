Радий Хабиров поздравил тренеров и хоккеисток «Агидели» с победой в чемпионате ЖХЛ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму в адрес тренеров и хоккеистов уфимской «Агидели» с победой в чемпионате Женской хоккейной лиги.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму в адрес тренеров и хоккеистов уфимской «Агидели» с победой в чемпионате Женской хоккейной лиги.
«Второй год подряд вы приносите всем любителям спорта в республике огромную радость своей блестящей чемпионской игрой. В поединках с серьезными соперниками вы проявили высокое мастерство, настоящий характер и волю к победе», — отметил в телеграмме руководитель республики.
Также Радий Хабиров выразил благодарность наставникам команды Денису Афиногенову и Срегею Трудакову, руководству и техническому персоналу, всему коллективу ХК «Салават Юлаев» за хорошую подготовку спортсменов.
«Уверен, что и в следующих сезонах вы сумеете упрочить лидерские позиции нашего родного клуба, приумножить спортивную славу Башкортостана», — подчеркнул врио главы региона.
Как ранее сообщало агентство «Башинформ», уфимская женская хоккейная команда «Агидель» в