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11:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Радий Хабиров поздравил тренеров и хоккеисток «Агидели» с победой в чемпионате ЖХЛ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму в адрес тренеров и хоккеистов уфимской «Агидели» с победой в чемпионате Женской хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Второй год подряд вы приносите всем любителям спорта в республике огромную радость своей блестящей чемпионской игрой. В поединках с серьезными соперниками вы проявили высокое мастерство, настоящий характер и волю к победе», — отметил в телеграмме руководитель республики.

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Также Радий Хабиров выразил благодарность наставникам команды Денису Афиногенову и Срегею Трудакову, руководству и техническому персоналу, всему коллективу ХК «Салават Юлаев» за хорошую подготовку спортсменов.

«Уверен, что и в следующих сезонах вы сумеете упрочить лидерские позиции нашего родного клуба, приумножить спортивную славу Башкортостана», — подчеркнул врио главы региона.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», уфимская женская хоккейная команда «Агидель» в Санкт-Петербурге добилась третьей победы над местным клубом «Динамо», завершив финальную серию Кубка ЖХЛ со счетом 3:0.

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