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21:03 (мск), источник: Газета.Ру

Была выбрана самая красивая хоккеистка страны

Элина Митрофанова была признана самой красивой хоккеисткой России, передает «Советский спорт».

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Источник: https://www.instagram.com/p/BslTb3DAgk5/

Свой титул нападающая уфимского «Агидель» получила на конкурсе «Мисс Красивая лига», который был организован Женской хоккейной лигой (ЖХЛ) и компанией Bauer. Участие в конкурсе приняли семеро спортсменок.

Победительницу выбирали по двум критериям: сначала фанаты оценивали аккаунты девушек в инстаграме и вконтакте, а потом видеоролики хоккеисток.

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Самую красивую из хоккеисток выбирали и члены жюри, в числе которых были корреспондент канала «Матч ТВ», фотограф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий «Локомотива» и руководитель управления развития ЖХЛ.

Призом для Митрофановой стала клюшка и фотосессия от фотоагентства КХЛ. Остальным участницам достанутся кепки.

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В прошлом сезоне хоккеистка набрала 30 очков в 36 матчах. А по итогам плей-офф спортсменка заработала семь результативных баллов.

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