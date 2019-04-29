Была выбрана самая красивая хоккеистка страны
Элина Митрофанова была признана самой красивой хоккеисткой России, передает «Советский спорт».
Элина Митрофанова была признана самой красивой хоккеисткой России, передает «Советский спорт».
Свой титул нападающая уфимского «Агидель» получила на конкурсе «Мисс Красивая лига», который был организован Женской хоккейной лигой (ЖХЛ) и компанией Bauer. Участие в конкурсе приняли семеро спортсменок.
Победительницу выбирали по двум критериям: сначала фанаты оценивали аккаунты девушек в инстаграме и вконтакте, а потом видеоролики хоккеисток.
Самую красивую из хоккеисток выбирали и члены жюри, в числе которых были корреспондент канала «Матч ТВ», фотограф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий «Локомотива» и руководитель управления развития ЖХЛ.
Призом для Митрофановой стала клюшка и фотосессия от фотоагентства КХЛ. Остальным участницам достанутся кепки.
В прошлом сезоне хоккеистка набрала 30 очков в 36 матчах. А по итогам