Ветераны хоккея возложили цветы к Вечному огню на мемориале в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Цветы к Вечному огню возложили заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев и генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов.

В торжественном мероприятии также приняли участие члены совета легенд Ночной лиги: олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов, олимпийский чемпион Игорь Болдин, олимпийский чемпион, чемпион мира Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Илья Бякин, трехкратный чемпион мира Ирек Гимаев, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Александр Голиков, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Алексей Гусаров, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Лутченко, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Николай Макаров, серебряный призер Олимпиады, двукратный чемпион мира Алексей Морозов, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Мышкин, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов.

Традиция участвовать в возложении цветов 9 мая в Сочи появилась у ветеранов хоккея во время первого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи в 2013 году и проходит каждый год. Днем ранее известные хоккеисты посетили ветеранов Великой Отечественной войны, пообщались с ними и подарили подарки.

VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд проходит в Сочи с 4 по 16 мая. В этом сезоне лига достигла рекордного количества участников в 963 команды из 76 субъектов РФ, включая Республику Крым и город-герой Севастополь. В финале VIII фестиваля принимают участие 162 команды, включая шесть женских.