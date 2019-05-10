Команда из Екатеринбурга в третий раз стала победителем Ночной хоккейной лиги

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в финальном матче хоккеисты «Скон-Урала» в упорной борьбе обыграли калининградский клуб «Запад России» со счетом 2:1, исход встречи решился в самом конце матча. Финальную встречу, которая состоялась на арене «Айсберг», посетило порядка 1,5 тыс. зрителей.

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Команда из Екатеринбурга в третий раз стала победителем и обладателем Кубка Крутова. Благодаря любителям в Екатеринбурге уже функционирует новая «Дацюк-Арена», а летом откроется «Арена-Авто». Ранее победы одерживали такие любительские команды из Екатеринбурга, как «Неоплан» (2014) и «Авто» (2016).

Кубок назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова, кубок был основан в 2015 году. До этого победители награждались стандартным призом — Кубком победителя Фестиваля.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, фактически — любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги — развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в Фестивале Ночной хоккейной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.