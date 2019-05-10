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12:28 (мск), источник: ТАСС

Руководство Ночной хоккейной лиги хочет задействовать в турнире все регионы РФ

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Руководство Ночной хоккейной лиги рассчитывает, что в скором времени все регионы России будут представлены в турнире. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Ночной хоккейной лиги, который носит название «Всероссийский фестиваль», проходит с сентября по май в два этапа. В этом сезоне лига достигла рекордного количества участников — 963 команды из 76 субъектов РФ, включая Республику Крым и город-герой Севастополь. В финале VIII фестиваля принимают участие 162 команды, включая шесть женских.

«С каждым годом у нас все увеличивается количество команд и, соответственно, увеличивается количество игроков. Но наша мечта — сделать так, чтобы все регионы России участвовали в нашем проекте, — сказал Якушев. — Осталось совсем немного регионов, которые еще не задействованы, но мы над этим работаем и хотим, чтобы абсолютно все были в строю Ночной хоккейной лиги».

Победителем Ночной хоккейной лиги в самом престижном и представительном дивизионе «Любитель 40+» стал екатеринбургский любительский хоккейный клуб «Скон-Урал», который получил грант Министерства спорта РФ на строительство крытой ледовой арены в своем регионе.

«В финале получилась отличная, упорная игра. Екатеринбургская команда еще раз доказала, что Урал у нас является традиционным хоккейным центром и в профессиональном, и в любительском хоккее. Очень рады за них, они показали хорошую игру и достойны победы», — заключил Якушев.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, фактически — любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги — развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в фестивале Ночной хоккейной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.

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