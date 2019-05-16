Финальный турнир Ночной хоккейной лиги завершился в Сочи

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь порадовало, что практически все команды продемонстрировали достаточно высокий уровень профессиональной подготовки с точки зрения качества игры. На мой взгляд, очень серьезный прогресс, видно, что команды готовились, и готовились не два дня, а в течение всего сезона. Видно, что к турниру участники подошли серьезно, что они выходят на новый уровень», — сказал Бахмутов.

Он добавил, что уже сейчас специалисты прогнозируют еще больше участников на следующий сезон. «Здесь присутствовало подавляющее число наших региональных представителей, 76 субъектов РФ, из них четверть составляли новички. То есть хоккей в регионах активно развивается. При этом почти все регионы заявили, что у них на местах есть еще команды, это и есть наша основная задача — вовлечь в массовый хоккей как можно больше человек», — подчеркнул Бахмутов.

Чемпионат Ночной хоккейной лиги проходит с сентября по май в два этапа. В этом сезоне лига достигла рекордного количества участников — 963 команды из 76 субъектов РФ, включая Республику Крым и Севастополь. В финале VIII фестиваля принимают участие 162 команды, включая шесть женских. Финальные соревнования в рамках Ночной хоккейной лиги проходили в Сочи с 4 по 16 мая.