Гендиректор Ночной хоккейной лиги: В нашем турнире играет даже команда из аула
Игорь Бахмутов в интервью ТАСС — об итогах и рекордах сезона, хронической нехватке льда и других проблемах любительского хоккея.
Игорь Бахмутов в интервью ТАСС — об итогах и рекордах сезона, хронической нехватке льда и других проблемах любительского хоккея.
Фестиваль Ночной хоккейной лиги — финальные соревнования любительского чемпионата страны по хоккею — завершился в Сочи 16 мая. Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов в интервью ТАСС подвел итоги восьмого сезона и рассказал, с какими проблемами сталкиваются
Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, фактически любительский чемпионат страны. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Победители лиги традиционно получают сертификаты на строительство новых ледовых арен в своих регионах.
— Игорь Анатольевич, что вы думаете об итогах сезона?
— Если углубиться в начало этого сезона, то мы действительно можем о себе сказать, что мы поистине любительский чемпионат России. 76 регионов приняло участие, 963 команды провели в своих регионах турниры и выявили победителей. Это очередной рекорд. Можно сказать, что мы поступательно движемся вперед в плане увеличения команд и попутно ставим себе задачу еще больше углубиться в регионы, чтобы привлечь как можно больше участников не только из центральных городов, но и областей.
— Этот сезон отличается
— В каждом регионе
— Есть
— Основной недостаток и наша основная проблема — выявление хоккейного прошлого (в соревнованиях имеют право участвовать игроки, не заявленные ранее за профессиональный хоккейный клуб — прим. ТАСС) у так называемых любителей, которые очень хотят играть у нас. Мы вынуждены с этим бороться по мере своих сил. Чем больше становится Ночная лига, тем больше мастеров хочет у нас играть, но мы любительский чемпионат страны.
Вторая немаловажная проблема — это нехватка льда. Во многих регионах льда катастрофически не хватает несмотря на то, что строительство новых ледовых площадок идет полным ходом. Все равно льда мало, и ребята вынуждены мириться с тем положением вещей, которое есть в регионах.
— При этом планируется увеличить лимит спортшкольников — игроков, проходивших обучение в хоккейной школе, — в командах. Любители не против этого?
— Это проект на будущий сезон: в дивизионе «Лига Мечты» мы скорее всего увеличим количество спортшкольников до восьми человек. В течение лета мы будем готовить новый регламент и положение. Когда любители выходят на лед вместе с ребятами, которые уже
— Кроме недостатка льда, есть
— Я бы не сказал, что нам сейчас
что-томешает. Основная задача перед региональными представителями — их внутренний энтузиазм, желание развивать свой регион. Мы со своей стороны в этом им помогаем.
Да, у нас есть несколько южных регионов, в которых исторически никогда не развивался хоккей как вид спорта. Например, до Ночной лиги в Чечне и Ингушетии о хоккее никто и не слышал, а теперь там есть по две команды. У нас сейчас есть даже команда из аула!
— Говоря о Чечне, в этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге появился первый чеченский хоккеист Аслан Раисов. Наверняка это тоже привлечет
— Я Раисова, кстати, очень хорошо знаю, воспитывал
— Региональные власти с каждым годом все серьезнее относятся к лиге? Какую поддержку они оказывают?
— Власти нам помогают, они направляют победителей своих дивизионов на фестиваль в Сочи. По мере сил они предоставляют лед бесплатно или с определенными привилегиями. Мы сами постоянно выезжаем в регионы, общаемся на уровне губернаторов, министерств, контакт у нас достаточно крепкий. Если
Соревнования Ночной хоккейной лиги изначально включены в календарный план Министерства спорта — они являются чемпионатом России на тех же основаниях, что и КХЛ, ВХЛ, МХЛ и так далее. У властей есть указание нам содействовать.
— В каких регионах самые спортивные чиновники, которые тоже играют в хоккей?
— Сейчас у нас в заявке за команду Ночной хоккейной лиги есть губернатор Брянской области Александр Богомаз, он участвует в играх по мере возможностей. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин играет за команду из
— А вы сами как часто выходите на лед сейчас?
—
— В каких регионах уровень организации турниров и самого хоккея выше?
— Все регионы разные, их невозможно сравнить. В Москве у нас принимает участие 100 команд — это самый высокий показатель. И их 100 только потому, что даже в Москве не хватает льда, в этом сезоне было 136 заявок от команд. При этом Москва получила возможность играть практически такой же турнир, как в Сочи, на льду дворца спорта в Сокольниках. С точки зрения организации это лучший регион.
Также высокий уровень в традиционных хоккейных центрах: уральские города, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток, где хоккей исторически развивался. Там много команд и уровень любителей выше. Они чаще выходят на первый план в Сочи. С точки зрения организации еще хочется выделить Калининград и, конечно же, Рязань. Но в целом по стране таких регионов десяток.
— Почему в Москве не собрался дивизион «Любитель 40+», что случилось?
— На самом деле у нас команд «40+» очень много, но они играют в «Лиге Надежды» и очень комфортно себя там чувствуют, регламент это позволяет.
Специфика организации такого большого турнира в Москве в том, что они разделены на подгруппы, которые приблизительно равны по уровню. У нас нет таких больших разрывов в счете, а это важно для того, чтобы не отбить любовь к хоккею. Но на следующий сезон поставлена задача снова собрать отдельный турнир «40+», и уже набираются команды.
— Разве не интереснее играть с ровесниками и урегулировать это регламентом?
— Нам не хотелось бы ставить участников Ночной лиги в жесткие рамки. Мы неоднократно встречались с командами, хотели услышать их мнение о том, как им комфортнее играть. Но я так и не услышал от них искреннего желания играть среди равных себе по возрасту. Играя с молодыми, они прибавляют в мастерстве.
— Центральным событием каждого фестиваля становится
— Уверен, что мы смогли подарить людям большой хоккейный праздник. И сам матч, и церемония открытия, которая была компактной, четкой, с интересным и глубоким смыслом: «Мы — хоккейная страна!» Мы сделали очень правильный выбор в пользу артистов, которые разогревали зрителей перед матчем: Денис Майданов дал залу патриотичный настрой, Елена Темникова добавила энергии, а Пелагея просто изумительно исполнила на льду «Большого» гимн России.
Сам
— Планируется ли проведение
— В других регионах проводятся местные турниры и мероприятия, приуроченные к различным датам. Не так давно проводили турнир к 23 Февраля в Калининграде — это совершенно новые соревнования для региона, и все было отлично сделано в плане организации. Пообещали, что этот турнир станет ежегодным. Во многих регионах проводятся игры Ночной хоккейной лиги, приуроченные ко Дню города, например.
У нас есть свое собственное мероприятие — «Студеный лед». Это календарная игра любого региона, которая вынесена на открытую площадку. До игры, во время и после нее проводятся разнообразные красочные мероприятия. И не обязательно календарная — много где, как в Подмосковье, например, из «Студеного льда» делают целые матчи звезд. А в Ярославле уже не первый год «Студеный лед» — целый новогодний турнир. Или «Удмуртская классика» с участием команд Ночной лиги.
— А с открытыми площадками проблем нет?
— Таких площадок много, и ребята с удовольствием играют на них. Есть регионы, в которых зимой 20−25 градусов мороза, но хоккеисты все равно выходят на лед. А есть такие регионы, в которых нет крытых площадок вообще и они всегда играют только зимой и только на открытых площадках — у них весь лед «студеный».
— Вы находитесь на посту генерального директора Ночной хоккейной лиги уже три года. Какие итоги можете подвести за время своей работы?
— Мы приходили сюда в достаточно сложный, можно сказать, переломный период.
Нам удалось сохранить структуру лиги и решить много различных вопросов: финансовых, кадровых, организационных. Мы сохранили Ночную лигу как таковую.
Отрадно, что мы из года в год растем, прибавляем команды, совершенствуем взаимоотношения с местными главами регионов, федерациями. Тот регламент, который сегодня существует, мы тоже можем отметить себе в плюс. Возможно, он не идеален. Но самое главное, понимаем, где есть слабые места, и устраняем их. Это живой процесс — растет и развивается наш чемпионат, а мы даем ответы на новые вызовы.
Находясь здесь, в Сочи, мы видим, как растет уровень команд, их организация и подготовленность к турниру. Большая разница состоит в том, что раньше на фестиваль в Сочи приезжали в первую очередь отдохнуть, а потом уже поиграть в хоккей. Теперь мы наблюдаем, как это отношение меняется. Сейчас люди уже едут сюда, чтобы поиграть в хоккей. Они тренируются, готовятся, некоторые команды приезжают за свой счет заранее, чтобы потренироваться здесь, акклиматизироваться. Казалось бы — любители, а отношение становится все более профессиональное. Многие приезжают сюда на своих фирменных автобусах и привозят болельщиков, которых с каждым годом тоже все больше на трибунах.
— Есть еще
— Хотелось бы пригласить к нам еще
— Несмотря на то что вы занимаетесь развитием спорта, все равно находятся люди, которые ищут во всем
— Всем не угодишь. Мы с вниманием и пониманием относимся к любой конструктивной критике. Но бывает, знаете, критика, а бывает критиканство. На него я особо не реагирую. У нас есть своя работа, свои задачи и цели, которые мы достигаем. А наличие критики говорит о том, что мы идем правильным путем.
Беседовала Екатерина Пошвина