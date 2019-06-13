В Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова

«В коттеджном поселке Новая Романовка убита супруга хоккеиста Максима Соколова», — сказал собеседник агентства.
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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По итогам разбирательства выяснилось, что молодой человек с ножом набросился на женщину.
Максим Соколов — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды «СКА-1946».