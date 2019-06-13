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20:40 (мск), источник: ТАСС

В Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«В коттеджном поселке Новая Романовка убита супруга хоккеиста Максима Соколова», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области журналистам сообщили, что в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия был обнаружен также 17-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован.

Источник: https://vk.com/ska1946

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По итогам разбирательства выяснилось, что молодой человек с ножом набросился на женщину.

Максим Соколов — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды «СКА-1946».

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