В Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова

Источник: ИТАР-ТАСС

«В коттеджном поселке Новая Романовка убита супруга хоккеиста Максима Соколова», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области журналистам сообщили, что в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия был обнаружен также 17-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован.

Источник: https://vk.com/ska1946

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По итогам разбирательства выяснилось, что молодой человек с ножом набросился на женщину.