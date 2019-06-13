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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын зарезал мать: трагедия в семье знаменитого вратаря, которая не укладывается в голове

18-летний сын вратаря Максима Соколова убил собственную мать.

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Источник: https://vk.com/ska1946

Для болельщиков 90-х годов представлять Максима Соколова не надо. Воспитанник СКА, он в течение 10 сезонов выступал за родной клуб, из которого вырос в основного вратаря сборной России. Пик его карьеры пришелся на начало 2000-х. Соколов подписал контракт с омским «Авангардом», с которым в 2004 году стал чемпионом России. В конце карьеры он поиграл за «Трактор», новокузнецкий «Металлург», ненадолго вернулся в родной СКА, а затем закончил ее в «Нефтехимике». Соколов — участник семи чемпионатов мира и Олимпиады-2006 в Турине.

Трагедия случилась в загородном доме известного в прошлом вратаря. Подробности ужасают. Редко приходится писать такое на сайте спортивного издания.

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18-летний сын вратаря Максим, видимо, в порыве гнева, перерезал горло своей матери, после чего пытался покончить с собой. На помощь за соседями побежал младший сын Соколова, но было уже поздно. Супруга Максима Соколова Ирина умерла на месте. Максим Соколов-младший (также вратарь и воспитанник СКА) доставлен в больницу с порезами шеи и рук, видимо, после неудачной попытки суицида.

Отметим, что Соколов-старший — интеллигентный, начитанный человек. Для того, чтобы понять, как такое могло произойти в практически образцовой семье, что стало причиной — нужно много времени, чтобы разобраться.

Пока же остается выразить соболезнование Максиму Соколову-старшему, мужества и выдержки, которую ему еще не приходилось испытывать в жизни.

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