Сын зарезал мать: трагедия в семье знаменитого вратаря, которая не укладывается в голове

Источник: https://vk.com/ska1946

Для болельщиков 90-х годов представлять Максима Соколова не надо. Воспитанник СКА, он в течение 10 сезонов выступал за родной клуб, из которого вырос в основного вратаря сборной России. Пик его карьеры пришелся на начало 2000-х. Соколов подписал контракт с омским «Авангардом», с которым в 2004 году стал чемпионом России. В конце карьеры он поиграл за «Трактор», новокузнецкий «Металлург», ненадолго вернулся в родной СКА, а затем закончил ее в «Нефтехимике». Соколов — участник семи чемпионатов мира и Олимпиады-2006 в Турине.

Трагедия случилась в загородном доме известного в прошлом вратаря. Подробности ужасают. Редко приходится писать такое на сайте спортивного издания.

Читайте также Рядом с ними Кокорин и Мамаев — «шпана» Спортсмены, побывавшие в тюрьме

18-летний сын вратаря Максим, видимо, в порыве гнева, перерезал горло своей матери, после чего пытался покончить с собой. На помощь за соседями побежал младший сын Соколова, но было уже поздно. Супруга Максима Соколова Ирина умерла на месте. Максим Соколов-младший (также вратарь и воспитанник СКА) доставлен в больницу с порезами шеи и рук, видимо, после неудачной попытки суицида.

Отметим, что Соколов-старший — интеллигентный, начитанный человек. Для того, чтобы понять, как такое могло произойти в практически образцовой семье, что стало причиной — нужно много времени, чтобы разобраться.