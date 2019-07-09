Источник: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею

Источник: РИА "Новости"

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды», — сказал собеседник агентства.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный хоккейный клуб «Атлант», а с мая 2015-го по октябрь 2017-го Кудашов был главным тренером ярославского «Локомотива». В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев.

Илья Воробьев | Источник: РИА "Новости"