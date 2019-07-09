Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер — Кудашов
Почему в сборной России и СКА сменили главного тренера. «СЭ» объясняет.
Почему в сборной России и СКА сменили главного тренера. «СЭ» объясняет.
Причина для увольнения Воробьева у тех, кто отвечает в российском хоккее за принятие ключевых решений, была. Очевидная, а не формальная. Третье место на чемпионате мира с, возможно, лучшим составом в российской истории — это провал. С данной оценкой солидарны не только часть моих коллег, но, уверен, и отдельные хоккеисты. Игроки в силу понятных причин выражаются дипломатичнее, сглаживая острые углы и подбирая аккуратные выражения. В интервью каждого из них, тем не менее, ощущается чувство глубокого разочарования. В Братиславу они ехали только за золотом и бесславно уступили беззвездными финнами в полуфинале. Бронза, добытая во многом благодаря великолепной игре вратаря Василевского, не может быть и малейшей индульгенцией для «команды мечты».
Лично мое мнение изначально заключалось в том, что Воробьеву можно было бы дать еще один шанс.
Дьявол, как известно, кроется в деталях. Многочисленные источники, связанные с национальной командой, утверждают, что на турнире в Словакии роль Воробьева на тренерском посту была сведена к минимуму. Хоккейный вариант английского монарха. Человека, который царствует, но не правит. В разборе игр и выборе тактики определяющем была позиция ассистентов — Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина. Видимо, то же самое происходило и в СКА в минувшем
В Братиславе ситуация была еще более вызывающей для Воробьева. На скамейке оперативные решения в основном отдавались на откуп Кудашову и Алексею Жамнову. Благо тот успешно в этом качестве проявил себя еще на Кубке мира-2016 и Олимпиаде-2018. Воробьев не стоял бессловесным истуканом, раскрывавшим рот только на
Пока Алексей Кудашов видится такой же фигурой. Очень зависимой от множества сторонних факторов. С той лишь разницей, что в отличие от других специалистов в его самостоятельной тренерской карьере больших успехов не было от слова «совсем». Не считать же таковым выход «Локомотива» в финал Западной конференции после победы в кубковой серии над ЦСКА? Николай Цулыгин в дебютный сезон с «Салаватом Юлаевым» добился аналогичного результата на «Востоке». Но его фамилия применительно к сборной России даже в фантазиях на данный момент отсутствует. Понятно почему.
Допускаю, что Воробьев не был авторитетом для суперзвезд НХЛ. Сам он в сильнейшей лиге мира никогда не играл и хоккеистом был средним. Зато в его тренерской карьере на клубном уровне есть титул и выход в финал Кубка Гагарина. Их нельзя объяснить только «багажом Кинэна». На момент прихода в сборную кандидатура Ильи Петровича смотрелась неоднозначно.
В случае с Кудашовым все выглядит куда более сомнительно. Он пока не показал ничего, чтобы претендовать на роль главного тренера национальной команды. Возможно, мы
Вообще, сборная России и все, что ее окружает, давно можно охарактеризовать известным политическим выражением «государство в государстве». В реальности это главная и самая популярная хоккейная команда в стране.
У меня накопилась масса вопросов к ее руководящему штабу во главе с Романом Ротенбергом и тренерам. За последний год состоялась всего одна развернутая
Если раньше работа тренеров обсуждалась на исполкоме ФХР, а потом это ретранслировалась через СМИ, то сейчас процесс целиком проходит за закрытыми дверьми. Уверен, что это в корне неверно. Выбор состава, определение тактики, наконец, понимание, в какой хоккей и почему обязана играть национальная команда — данные вопросы можно задать любому иностранному тренеру. И, самое важное, получить развернутые ответы, вносящие ясность. Нам же остается лишь довольствоваться внезапно вырвавшейся из уст Воробьева после поражения в полуфинале фразой о том, что «сборная России никогда не играла как финны».
Хорошо, с этим постулатом даже можно согласиться. Но как быть с тем, что до финала наша команда не доходила с 2015 года? Репликами о том, что в Канаде больше коробок и все в мире научились играть в хоккей, не удовлетворишь даже бабушек у подъезда. Сборной пора побеждать на чемпионате мира.
Михаил ЗИСЛИС