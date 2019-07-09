Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер — Кудашов

Источник: РИА "Новости"

Причина для увольнения Воробьева у тех, кто отвечает в российском хоккее за принятие ключевых решений, была. Очевидная, а не формальная. Третье место на чемпионате мира с, возможно, лучшим составом в российской истории — это провал. С данной оценкой солидарны не только часть моих коллег, но, уверен, и отдельные хоккеисты. Игроки в силу понятных причин выражаются дипломатичнее, сглаживая острые углы и подбирая аккуратные выражения. В интервью каждого из них, тем не менее, ощущается чувство глубокого разочарования. В Братиславу они ехали только за золотом и бесславно уступили беззвездными финнами в полуфинале. Бронза, добытая во многом благодаря великолепной игре вратаря Василевского, не может быть и малейшей индульгенцией для «команды мечты».

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Лично мое мнение изначально заключалось в том, что Воробьеву можно было бы дать еще один шанс. Все-таки год назад его бросили в пекло с корабля после внезапного отстранения Олега Знарка, поэтому тот турнир брать за точку отсчета было бы не совсем правильно.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Многочисленные источники, связанные с национальной командой, утверждают, что на турнире в Словакии роль Воробьева на тренерском посту была сведена к минимуму. Хоккейный вариант английского монарха. Человека, который царствует, но не правит. В разборе игр и выборе тактики определяющем была позиция ассистентов — Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина. Видимо, то же самое происходило и в СКА в минувшем плей-офф. Только вряд ли кто-то в этом признается.

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В Братиславе ситуация была еще более вызывающей для Воробьева. На скамейке оперативные решения в основном отдавались на откуп Кудашову и Алексею Жамнову. Благо тот успешно в этом качестве проявил себя еще на Кубке мира-2016 и Олимпиаде-2018. Воробьев не стоял бессловесным истуканом, раскрывавшим рот только на пресс-конференции. Но его зона ответственности была явна ограничена, чего нельзя сказать про его предшественников — Вячеслава Быкова, Зинэтулу Билялетдинова, Олега Знарка. Они всегда оставались полновесными хозяевами раздевалками, их слово значило многое. В этом плане от ухода Воробьева ничего не меняется. Да и ни в нем, как выясняется, дело.

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Пока Алексей Кудашов видится такой же фигурой. Очень зависимой от множества сторонних факторов. С той лишь разницей, что в отличие от других специалистов в его самостоятельной тренерской карьере больших успехов не было от слова «совсем». Не считать же таковым выход «Локомотива» в финал Западной конференции после победы в кубковой серии над ЦСКА? Николай Цулыгин в дебютный сезон с «Салаватом Юлаевым» добился аналогичного результата на «Востоке». Но его фамилия применительно к сборной России даже в фантазиях на данный момент отсутствует. Понятно почему.

Допускаю, что Воробьев не был авторитетом для суперзвезд НХЛ. Сам он в сильнейшей лиге мира никогда не играл и хоккеистом был средним. Зато в его тренерской карьере на клубном уровне есть титул и выход в финал Кубка Гагарина. Их нельзя объяснить только «багажом Кинэна». На момент прихода в сборную кандидатура Ильи Петровича смотрелась неоднозначно.

В случае с Кудашовым все выглядит куда более сомнительно. Он пока не показал ничего, чтобы претендовать на роль главного тренера национальной команды. Возможно, мы чего-то не знаем и в нем скрыт тренерский талант космической величины, который раскроется уже в ближайшее время. Но здесь и сейчас ставка на него кажется почти авантюрой. Сам Кудашов может считать иначе. Как только об этом узнать? Этот тренер еще больше застегнут на все пуговицы. Дождаться от него развернутых комментариев, объясняющих, что на самом деле происходит внутри команды, задача для средневековой инквизиции. Хотя Алексей Николаевич умеет хорошо говорить и объяснять.

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Вообще, сборная России и все, что ее окружает, давно можно охарактеризовать известным политическим выражением «государство в государстве». В реальности это главная и самая популярная хоккейная команда в стране. Почему-то многое, что происходит с ней, остается тайной за семью печатью. Завернутая в яркую упаковку, вдохновленная красивыми лозунгами и большими целями, сборная России старается лишний раз не светиться в публичном пространстве.

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У меня накопилась масса вопросов к ее руководящему штабу во главе с Романом Ротенбергом и тренерам. За последний год состоялась всего одна развернутая пресс-конференции, где можно было спросить все, что душе угодно. В народ первые лица сборной выбрались перед Кубком Первого канала. Коллега Еронко изо всех сил пытался выжать что-то интересное из участников. Даже на словах зарубился с главой штаба сборной России. Все напрасно. Ни одного ответа по существу получено не было.

Если раньше работа тренеров обсуждалась на исполкоме ФХР, а потом это ретранслировалась через СМИ, то сейчас процесс целиком проходит за закрытыми дверьми. Уверен, что это в корне неверно. Выбор состава, определение тактики, наконец, понимание, в какой хоккей и почему обязана играть национальная команда — данные вопросы можно задать любому иностранному тренеру. И, самое важное, получить развернутые ответы, вносящие ясность. Нам же остается лишь довольствоваться внезапно вырвавшейся из уст Воробьева после поражения в полуфинале фразой о том, что «сборная России никогда не играла как финны».

Хорошо, с этим постулатом даже можно согласиться. Но как быть с тем, что до финала наша команда не доходила с 2015 года? Репликами о том, что в Канаде больше коробок и все в мире научились играть в хоккей, не удовлетворишь даже бабушек у подъезда. Сборной пора побеждать на чемпионате мира.