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20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Воробьев — о своем увольнении: Иногда перемены просто необходимы

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свой уход из национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Работать главным тренером сборной — это огромная честь, интересный и полезный опыт, — подчеркнул Воробьев. — Спасибо ФХР за такую возможность. Благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной. Знаю, что все работали честно, а находиться в таком профессиональном коллективе большая удача для любого тренера. Отдельно поблагодарю болельщиков, мы постоянно ощущали их поддержку.

Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков.

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Здорово, что через олимпийскую и национальную команду прошло большое количество хоккеистов — в России достаточно талантливых игроков, а система игры, которую внедряет ФХР, работает. Командам системы сборных удалось в этом сезоне показать ряд хороших результатов: сборная U-17 выиграла неофициальный чемпионат мира, U-18 играла в финале ЮЧМ и привезла серебро. Молодежная и национальная сборные завоевали бронзу. Все это вселяет уверенность, что своей работой мы заложили хороший фундамент для будущих успехов.

Спорт вообще и тренерская работа — очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Провести их — наше совместное решение с руководством федерации. Связь не теряем, все-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой.

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