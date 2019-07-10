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22:02 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Кудашов имеет достаточно времени для подготовки сборной РФ по хоккею к ОИ-2022

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов имеет достаточно времени, чтобы подготовить команду к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС в среду заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) официально объявила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России.

«Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру. Он играл в сборной, в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс. У нас до Олимпиады времени много, будем искать все новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, все делается для победы», — заявил Третьяк.

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«Мы идем вперед, делаем все, чтобы улучшить работу тренерского состава. Будем пробовать молодых игроков, посмотрим, что у игроков с контрактами, многие в НХЛ собираются уезжать. Если игроков НХЛ не будет на Олимпиаде, то нужно готовить новую команду. Сейчас на примете всего 16 игроков, которые не уезжают, и это маловато, поэтому либо нужно их приглашать из НХЛ и готовить к Олимпиаде, либо смотреть молодых ребят через Евротур, олимпийскую сборную», — добавил глава ФХР.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный «Атлант», а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского «Локомотива». В среду руководство СКА объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера санкт-петербургского клуба.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом» в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.

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