Третьяк: Кудашов имеет достаточно времени для подготовки сборной РФ по хоккею к ОИ-2022

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) официально объявила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России.

«Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру. Он играл в сборной, в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс. У нас до Олимпиады времени много, будем искать все новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, все делается для победы», — заявил Третьяк.

Читайте также «ФХР не может привязать хоккеистов» Владислав Третьяк — об оттоке игроков в США и Канаду

«Мы идем вперед, делаем все, чтобы улучшить работу тренерского состава. Будем пробовать молодых игроков, посмотрим, что у игроков с контрактами, многие в НХЛ собираются уезжать. Если игроков НХЛ не будет на Олимпиаде, то нужно готовить новую команду. Сейчас на примете всего 16 игроков, которые не уезжают, и это маловато, поэтому либо нужно их приглашать из НХЛ и готовить к Олимпиаде, либо смотреть молодых ребят через Евротур, олимпийскую сборную», — добавил глава ФХР.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный «Атлант», а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского «Локомотива». В среду руководство СКА объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера санкт-петербургского клуба.