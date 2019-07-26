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14:22 (мск), источник: ТАСС

Подколзин вошел в состав олимпийской сборной РФ по хоккею на предсезонный турнир в Сочи

ТАСС, 26 июля. Нападающий санкт-петербургского СКА Василий Подколзин вошел в состав олимпийской сборной России по хоккею для участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Reuters

На турнир тренерский штаб отправится в следующем составе: Олег Браташ, Александр Савченков, Константин Горовиков и Николай Хабибулин. Всего в команду вызвано 27 игроков, в том числе бронзовый призер молодежного чемпионата мира — 2019 и серебряный призер юниорского чемпионата мира 2019 года 18-летний Подколзин. Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Даниил Исаев («Локомотив», Ярославль), Петр Кочетков, Алексей Мельничук (оба — СКА, Санкт-Петербург);.

защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс», Казань), Иван Мищенко («Адмирал», Владивосток), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо», Москва), Вадим Кудако («Северсталь», Череповец), Даниил Валитов («Автомобилист», Омск), Артем Мальцев («Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА, Москва);.

нападающие: Владимир Брюквин («Динамо», Москва), Артем Швец-Роговой («Витязь», Чехов), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо», Нижний Новгород), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Подколзин (все — СКА), Артем Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).

На турнире россияне сыграют против омского «Авангарда» 4 августа, затем проведут матчи против ярославского «Локомотива» 5 августа и «Сочи» 6 августа, в заключительной встрече встретятся с рижским «Динамо» 8 августа. Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.

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