Олимпийская сборная России по хоккею одержала вторую победу на турнире в Сочи

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие «Сочи», московский ЦСКА, петербургский СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах. Во всех розыгрышах, помимо «Сочи», принимали участие СКА и олимпийская сборная России, выступают они и на нынешнем турнире, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году в Сочи также выступают омский «Авангард» и рижское «Динамо».