Глава ФХР Третьяк принял участие в массовой зарядке в Астрахани

Источник: РИА "Новости"

«Утром, когда я проезжаю, вижу, как вы занимаетесь, у меня всегда желание к вам присоединиться. Сегодня такая возможность у меня представилась. Вы — молодцы, заряжаете оптимизмом и бодростью всех нас, вы — пример гордости», — обратился Бабушкин к участникам мероприятия.

Врио губернатора приехал на зарядку на велосипеде в спортивной форме и принял участие в акции. Вместе с ним физические упражнения выполняли более 50 человек. Среди них астраханские бабушки и дедушки, а также молодежь. За мероприятием наблюдал Третьяк.

«Здорово, что врио губернатора Астраханской области организовал такое мероприятие. Такие акции непременно могут привлечь людей к здоровому образу жизни, это пример для молодежи. Я — депутат Госдумы от Ульяновской области, и теперь хочу провести такое же мероприятие на день города в своем регионе, это объединяет людей, создает хорошее настроение, это здорово», — сказал журналистам Третьяк.

Главного гостя на астраханской зарядке приняли бурными аплодисментами, а 80-летний Юрий Демахин даже решил сделать зарядку во второй раз. «Я каждое утро начинаю с зарядки, в часов семь выхожу на улицу и занимаюсь. Сегодня — уже во второй раз. Это бодрость, здоровье, чувствую себя отлично», — рассказал журналистам Демахин.

Акцию распространят на районы

Как рассказал журналистам и. о. министра физической культуры и спорта Максим Фидуров, акция «Начни свое утро с зарядки», стартовавшая в городе 29 июля, организована в рамках Года здоровья в регионе и нацпроекта «Демография». Мероприятие проводится три раза в неделю (понедельник, среду и пятницу) на Набережной реки Волга. Ориентирована акция на людей пожилого возраста, но начинать свое утро бодро с тренерами может любой желающий.

«Планируем распространить эту акцию на все районы области. Чтобы привлечь внимание астраханцев, приглашаем на мероприятия наших известных спортсменов. Например, сегодня зарядку проводила руководитель гребного клуба Юлия Калиновская (участница нескольких олимпиад), также в зарядке участвовал наш олимпийский чемпион по гандболу Андрей Тюменцев. <…> На данный момент в области систематически занимаются физической культурой и спортом 43% населения, мы поставили задачу увеличить эту цифру — до 55%», — сказал Фидуров.