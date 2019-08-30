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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккейный матч на детском турнире обернулся массовой дракой

В Саратове матч детских команд «Комета» и «Аксай» закончился дракой с участием юных хоккеистов 2009 года рождения. Видео опубликовано на YouTube-канале «ИА Взгляд-Инфо».

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Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта «Кристалл», завершилась победой «Кометы». Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области со счетом 7:3. Однако после игры между хоккеистами вспыхнула драка. Дети дрались при полной экипировке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потасовка остановилась с появлением на льду, по всей видимости, одного из представителей тренерского штаба. Судейская бригада также помогла в прекращении драки.

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