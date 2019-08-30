Хоккейный матч на детском турнире обернулся массовой дракой

Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта «Кристалл», завершилась победой «Кометы». Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области со счетом 7:3. Однако после игры между хоккеистами вспыхнула драка. Дети дрались при полной экипировке.