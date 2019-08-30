Хоккейный матч на детском турнире обернулся массовой дракой
В Саратове матч детских команд «Комета» и «Аксай» закончился дракой с участием юных хоккеистов 2009 года рождения. Видео опубликовано на
В Саратове матч детских команд «Комета» и «Аксай» закончился дракой с участием юных хоккеистов 2009 года рождения. Видео опубликовано на
Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта «Кристалл», завершилась победой «Кометы». Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области со счетом 7:3. Однако после игры между хоккеистами вспыхнула драка. Дети дрались при полной экипировке.
Потасовка остановилась с появлением на льду, по всей видимости, одного из представителей тренерского штаба. Судейская бригада также помогла в прекращении драки.