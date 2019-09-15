Скандальный хоккеист был в федеральном розыске. Его обвинили в мошенничестве на 45 миллионов

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

По информации ТАСС, правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова. Он обвинен в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму более 800 тысяч долларов. Как сообщает агентство, Мусатов находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

— Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тысяч долларов (около 45 миллионов рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки, — говорится в материалах дела.

Что писали об этом деле в прошлом году?

О скандальной ситуации еще год назад сообщал «Московский комсомолец». По данным издания, директор фирмы по разработке программного обеспечения (его имя тогда не называлось, видимо, это и был Абелян В. М.) в январе 2018 года познакомился с Мусатовым в ресторане «Кристиан» на Кутузовском проспекте. В разговоре бизнесмен рассказал, что занимается криптовалютным бизнесом.

В феврале Мусатов предложил коммерсанту купить 103 биткоина и попросил за них 45 миллионов рублей, отметив, что собирается приобрести на эти деньги новую квартиру. Бизнесмен согласился. Он предложил провести сделку в банке, но хоккеист настоял на встрече на «своей территории» — в офисе в Печатниках.

Для перевозки большой суммы денег бизнесмен заказал инкассаторов. В офисе его встретил не Мусатов, а некий помощник спортсмена. Хоккеиста прождали несколько часов, после чего он попросил проводить сделку без него. Коммерсант передал деньги этому помощнику, а затем последний неожиданно покинул здание через потайной вход. Мусатов, как рассказывал пострадавший, был на связи по телефону и обещал приехать разобраться — но так и не появился.

Несколько месяцев бизнесмен пытался связаться с Мусатовым, но безуспешно — вследствие чего обратился в полицию.

Чем известен Мусатов?

Игорь Мусатов — 30-летний российский хоккеист, выступавший за «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 он даже играл за сборную России на Евротуре. Последней его командой был «Слован» (чемпионат-2016/17), после чего Мусатов не смог найти себе новое место работы. Прошлом летом он подписал пробный контракт с московским «Динамо», но не попал в состав.

Ранее Мусатов уже попадал в скандальные истории — в октябре 2017 года «Рен-ТВ» сообщал о том, что хоккеист в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в ресторане Москвы, взяв с собой пистолет с патронами.