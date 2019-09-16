Два хоккеиста любительских клубов из Новосибирска пожизненно дисквалифицированы за драку

Инцидент произошел во время матча между командами «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС-2» на ледовой арене «Фламинго» в воскресенье. На 30-й минуте встречи за драку дисциплинарный штраф до конца матча получили Владимир Драгочинский («Драйв-2») и Сергей Дураков («Кристалл ОбьГЭС-2»). Затем на скамейке запасных команды «Кристалл ОбьГЭС-2» произошла драка с участием игроков команды Никиты Фоломкина и Ивана Редкокаши и Драгочинским. Конфликт завершился тем, что Фоломкин и Михаил Рыбаков («Кристалл ОбьГЭС-2») участвовали в избиении Драгочинского за пределами игровой зоны.