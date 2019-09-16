Два хоккеиста любительских клубов из Новосибирска пожизненно дисквалифицированы за драку
ТАСС, 16 сентября. Двое игроков клубов Лиги любительского хоккея Новосибирска (ЛЛХН) пожизненно дисквалифицированы за драку. Об этом сообщает
ТАСС, 16 сентября. Двое игроков клубов Лиги любительского хоккея Новосибирска (ЛЛХН) пожизненно дисквалифицированы за драку. Об этом сообщает
Инцидент произошел во время матча между командами «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС-2» на ледовой арене «Фламинго» в воскресенье. На 30-й минуте встречи за драку дисциплинарный штраф до конца матча получили Владимир Драгочинский («Драйв-2») и Сергей Дураков («Кристалл ОбьГЭС-2»). Затем на скамейке запасных команды «Кристалл ОбьГЭС-2» произошла драка с участием игроков команды Никиты Фоломкина и Ивана Редкокаши и Драгочинским. Конфликт завершился тем, что Фоломкин и Михаил Рыбаков («Кристалл ОбьГЭС-2») участвовали в избиении Драгочинского за пределами игровой зоны.
Фоломкин и Рыбаков получили пожизненную дисквалификацию на соревнования под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) без права нахождения на матчах в статусе представителя команды, Драгочинский и Редкокаша дисквалифицированы до конца сезона, Дураков — на один матч.