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16:53 (мск), источник: ТАСС

Два хоккеиста любительских клубов из Новосибирска пожизненно дисквалифицированы за драку

ТАСС, 16 сентября. Двое игроков клубов Лиги любительского хоккея Новосибирска (ЛЛХН) пожизненно дисквалифицированы за драку. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Инцидент произошел во время матча между командами «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС-2» на ледовой арене «Фламинго» в воскресенье. На 30-й минуте встречи за драку дисциплинарный штраф до конца матча получили Владимир Драгочинский («Драйв-2») и Сергей Дураков («Кристалл ОбьГЭС-2»). Затем на скамейке запасных команды «Кристалл ОбьГЭС-2» произошла драка с участием игроков команды Никиты Фоломкина и Ивана Редкокаши и Драгочинским. Конфликт завершился тем, что Фоломкин и Михаил Рыбаков («Кристалл ОбьГЭС-2») участвовали в избиении Драгочинского за пределами игровой зоны.

Фоломкин и Рыбаков получили пожизненную дисквалификацию на соревнования под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) без права нахождения на матчах в статусе представителя команды, Драгочинский и Редкокаша дисквалифицированы до конца сезона, Дураков — на один матч.

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