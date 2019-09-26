Стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги

Источник: РИА "Новости"

Отборочные этапы проходят в регионах России с сентября по апрель. Победители трех дивизионов получат возможность поучаствовать в финальном фестивале лиги, который пройдет в следующем году в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители 80 регионов России. Количество команд может превысить тысячу, что станет рекордом НХЛ. В минувшем сезоне в проекте были задействованы 963 любительских команд.

«Стоит отметить социальную важность проекта. Главным трофеем НХЛ являются не деньги, не медали и не кубки, а грант на строительство ледового катка», — заявил председатель Совета легенд лиги и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.