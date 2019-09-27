«Блатные покупают места в составе»: Фетисов о коррупции в детском хоккее

Фетисов в настоящее время занимает пост первого заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ.
«Лет семь назад, когда я возглавлял комитет по спорту в Совете Федерации, рынок подкаток, всевозможных доплат за игру, за место в “пятерке” составлял 30 миллионов долларов. Наличными. И это — только в Москве. Был отправлен депутатский запрос в федерацию. И не один. Ответили отпиской, что все это ерунда, все у нас хорошо», — сказал Фетисов в интервью РИА Новости. — Пока у всех наших клубов не будут равные возможности, прогресса не будет. У нас есть несколько клубов-олигархов, которые все забирают под себя, якобы в интересах сборной. Потом в сборную приезжают энхаэловцы — и задаешься вопросом: а для чего все делается, если на чемпионаты мира приезжают в основном ребята из-за океана? Наверное, смысл какой-то в этом есть. Но точно не спортивный, точно не для прогресса игроков и точно не для будущего страны.
По мнению Фетисова юные хоккеисты стараются уехать за океан именно из-за того, что большинство клубов в России неконкурентоспособны.
«Поэтому ребята и убегают из России как можно быстрее, и за счет конкуренции, за счет ежедневной борьбы растут. Какой может быть прогресс, когда большинство российских клубов попросту неконкурентоспособны в сравнении с двумя-тремя лидерами? Плюс еще и блатные дети, которым сегодня просто покупают место в составах, — уверен Фетисов. — Это чисто российское хоккейное ноу-хау, как мне кажется. Ни в одной точке мира людям в голову не придет платить за бесталанного ребенка деньги, чтобы он играл в первом звене. Зачем? В 18 лет он приходит на рынок и никому там не нужен. То есть, получается, ты за собственные деньги исковеркал судьбу своего ребенка, изуродовал тренера, сам себя обманул. И в чем кайф?».