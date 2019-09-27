«Блатные покупают места в составе»: Фетисов о коррупции в детском хоккее

«Лет семь назад, когда я возглавлял комитет по спорту в Совете Федерации, рынок подкаток, всевозможных доплат за игру, за место в “пятерке” составлял 30 миллионов долларов. Наличными. И это — только в Москве. Был отправлен депутатский запрос в федерацию. И не один. Ответили отпиской, что все это ерунда, все у нас хорошо», — сказал Фетисов в интервью РИА Новости. — Пока у всех наших клубов не будут равные возможности, прогресса не будет. У нас есть несколько клубов-олигархов, которые все забирают под себя, якобы в интересах сборной. Потом в сборную приезжают энхаэловцы — и задаешься вопросом: а для чего все делается, если на чемпионаты мира приезжают в основном ребята из-за океана? Наверное, смысл какой-то в этом есть. Но точно не спортивный, точно не для прогресса игроков и точно не для будущего страны.