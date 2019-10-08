Безумная бойня в молодежной лиге. 258 минут штрафа команд из Казахстана и России

В матче МХЛ между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирскими «Сибирскими снайперами» произошла массовая драка. В концовке игры на последней минуте при счете 2:1 в пользу хозяев российская команда сняла вратаря, пытаясь сравнять счет.

«Алтай» провел контратаку, но ценой фола «Снайперам» удалось не дать забросить шайбу в пустые ворота — за подножку был удален Тимофей Аксененко. Однако в следующей атаке новосибирцев, которые вновь сняли вратаря, они опять потеряли шайбу, и «Алтай» все-таки забил третий гол.

Буквально через мгновение после этого в центре площадки схватились Никита Ефремов из «Снайперов» и Никита Волосенков из «Алтая». Соперники быстро оказались на льду и получили по четыре минуты штрафа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zuzNJz0UYw0?start=8734" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого игра остановилась на несколько минут, пока судьи решали, что делать с нарушителями, однако хоккеисты не только не остыли — наоборот, страсти накалились.

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Через семь секунд после вбрасывания началась массовая драка, в которой участвовали почти все игроки, которые находились в этот момент на льду. Каждый нашел себе соперника, правда, пара человек обошлась без серьезного рукоприкладства, остальные же показали зрителям (их было 794) очень приличный махач. К участникам битвы подъехал даже вратарь «Снайперов» Богдан Нефедов, но он реального участия в драке не принимал.

Все хулиганы получили по пять минут за драку и по большому 20-минутному штрафу. Зачинщик бойни Тигран Кизекпаев из усть-каменогорской команды также заработал за свою инициативность дополнительные две минуты. Оставшиеся 20 секунд команды доиграли спокойно, «Алтай» победил 3:1. По данным текстовой трансляции на сайте МХЛ, хозяева получили 124 минуты штрафа, гости — 134.