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15:08 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Создание инфраструктуры является важным вопросом для развития российского спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Создание необходимой инфраструктуры является важнейшим вопросом для развития российского спорта. Такое мнение высказал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в четверг на пленарном заседании в рамках форума «Россия — спортивная держава».

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Форум стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

«Отношусь к вашей стране с уважением и любовью. Я видел Олимпийские игры 2014 года в Сочи, и это была лучшая организация зимних Олимпийских игр, которые я видел. Наблюдаю за организацией Олимпиад с 1988 года, но Виталий Смирнов также прошел через много Олимпиад», — отметил Фазель.

«Университет в Сочи — уникальный, единственный в своем роде, это потрясающе. Многие об этом забывают, но мы должны готовить тренеров, спортивный врачей, чтобы развивать эту систему, показывать лучшие результаты, — добавил Фазель. — Самым важным в этом вопросе является развитие инфраструктуры, ведь именно благодаря инфраструктуре могут развиваться новые виды спорта. С большим уважением отношусь к тому, что вы делаете для спорта в России».

VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

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