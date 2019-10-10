Фазель: Создание инфраструктуры является важным вопросом для развития российского спорта

«Отношусь к вашей стране с уважением и любовью. Я видел Олимпийские игры 2014 года в Сочи, и это была лучшая организация зимних Олимпийских игр, которые я видел. Наблюдаю за организацией Олимпиад с 1988 года, но Виталий Смирнов также прошел через много Олимпиад», — отметил Фазель.

«Университет в Сочи — уникальный, единственный в своем роде, это потрясающе. Многие об этом забывают, но мы должны готовить тренеров, спортивный врачей, чтобы развивать эту систему, показывать лучшие результаты, — добавил Фазель. — Самым важным в этом вопросе является развитие инфраструктуры, ведь именно благодаря инфраструктуре могут развиваться новые виды спорта. С большим уважением отношусь к тому, что вы делаете для спорта в России».