ФХР может представить итоговую программу «Красная машина» в конце ноября

ФХР начала внедрять программу «Красная машина» в феврале. Программа будет включать в себя подпрограммы по подготовке детей и юниоров разных возрастов, будут разработаны стандарты для пяти возрастных групп и программа по подготовке вратарей.

«Мы продолжаем внедрение НППХ “Красная Машина”. Видна заинтересованность хоккейных школ в нашей программе, и на сегодняшний день подписаны соглашения о сотрудничестве и совместном развитии НППХ. Мы поставили перед собой цель в конце ноября представить итоговую программу для всех возрастов. А в данный момент приступили к разработке программы для следж-хоккеистов, которая поможет им прогрессировать и продолжать демонстрировать высокие результаты», — цитирует Третьяка сайт ФХР.