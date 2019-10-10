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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФХР может представить итоговую программу «Красная машина» в конце ноября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) планирует представить итоговый вариант национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» для всех возрастов к концу ноября, сообщил глава ФХР Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

ФХР начала внедрять программу «Красная машина» в феврале. Программа будет включать в себя подпрограммы по подготовке детей и юниоров разных возрастов, будут разработаны стандарты для пяти возрастных групп и программа по подготовке вратарей.

«Мы продолжаем внедрение НППХ “Красная Машина”. Видна заинтересованность хоккейных школ в нашей программе, и на сегодняшний день подписаны соглашения о сотрудничестве и совместном развитии НППХ. Мы поставили перед собой цель в конце ноября представить итоговую программу для всех возрастов. А в данный момент приступили к разработке программы для следж-хоккеистов, которая поможет им прогрессировать и продолжать демонстрировать высокие результаты», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

«Мы ведём постоянную работу над ней, ориентируясь на самые современные тенденции — об этом говорит начало работы мобильного приложения, которое поможет при освоении “Красной Машины”», — добавил глава ФХР.

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