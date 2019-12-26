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00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 8:5

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

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Источник: Спорт РИА Новости

Президент вышел на лед традиционно под 11 номером. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

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В перерывы между периодами Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.

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