Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 8:5

Президент вышел на лед традиционно под 11 номером. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.